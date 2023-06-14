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İstanbul'da sahte altın operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Sahtekarlar bu kez 300 kilogram sahte külçe altınla yakalandı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 14.06.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sahte külçe altın operasyonunda 8 gözaltı!
AA

İstanbul'da 300 kilogram sahte külçe altın ele geçirilen operasyonda yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü mensubu bazı kişilerin imal ettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı fiziki takip ve istihbarat çalışmaları neticesinde, suç örgütünün kullandığı 8 adres belirlendi.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ve bunun yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, ele geçirilen sahte altın külçeler ile bunların yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Beşiktaş Balmumcu'daki yerleşkesinde sergilendi.

Fotoğraflar: DHA

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