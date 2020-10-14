İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon ve Zonguldak'ta 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinin ardından polis ve jandarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.
AA'nın haberine göre, geniş çaplı operasyon yürüten ekipler, 18 ilde düzenlediği baskınlarla hem sahte içki üreten ve satanları yakaladı hem de çok miktarda sahte içki ve etil alkol ele geçirdi.
Emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonda 227 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 60'ı tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken, bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.
SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ
Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana gerçekleşen operasyonlardan en büyüğü İstanbul'da düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, H.K'nin elebaşı olduğu suç örgütünün merdiven altı üretilen sahte içkileri piyasaya sürdüğünü belirlemesi sonrası İstanbul, Adana ve Bursa'da 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Suç örgütü lideri H.K'nin de aralarında olduğu 22 şüphelinin yakalandığı operasyonda şüphelilerden 17'si tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sahte içki satışı ve imalatına yönelik düzenlenen operasyonlarda da yaklaşık 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Bu operasyonlarda da gözaltına alınanların 7'si tutuklandı.
Sahte içkiden 19 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de de geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yaklaşık 150 kişinin ifadesine başvurularak 32 adrese baskın yapıldı. Gözaltına alınan 24 zanlıdan 14'ü tutuklandı, 5 ton etil alkol ele geçirildi.
Muğla'da 12 Ekim'de düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ve tarihi eser operasyonunda 56 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Bu süreçte Gaziantep'te helikopter destekli operasyonda 13, Balıkesir'de 12, Kırıkkale'de 11, Hatay'da 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonlar, tek operasyonda en fazla şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar arasında yer aldı.
ÖLÜMLERE NEDEN OLMADAN YAKALANDILAR
Toplam 18 ildeki operasyonlarda, büyük miktarda sahte içki, etil alkol ile içki yapımında kullanılan malzemeler, başka ölümlere neden olmadan ele geçirildi.
Polis ve jandarma, son 6 günde yaklaşık 25 bin litre ve 2 bin 842 şişe etil alkol, 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ile yaklaşık 18 bin 500 litre ve 2 bin 99 şişe sahte içkiye el koydu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!