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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Dezenenformasyon karşı karşıya olduğumuz ciddi sorun. Bugün yaşadığımız örnek dikkat çekiciydi. Sabah sahte bir belge üretilip yayıldı. Kamuoyuna gizli diye sunuldu. Amacı güven kaybına yol açmaktı.

Tümüyle uydurmaydı. Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadele virüsle mücadelenin bir parçasıdır. Panik duygusaldır, akla uygun değildir. Panik toplumu kaçınacağı riske iter. Sağduyulu olmalıyız, duygulu değil akılla hareket etmeliyiz. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Unutmamalıyız bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeyecek normal hayatlarımıza döneceğiz.

Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadele devletin gece gündüz eylem halinde olduğu halkımızın sağduyusuyla verilecek mücadeledir. Dünyanın büyük kısmında tablo salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tablo dünya ile özdeş değildir. Pekçok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hasta sayıları konuşulmaktır.

Hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Riske karşı yapılması gereken yurttaş olarak biliyoruz. Düşmanımızı iyi tanıyoruz, sağlık altyapımız hızlı ve yaygın. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız. Bugün Bilim Kurulu'nda alınan yeni öneriler oldu.

Burada özellikle labaratuvar sayımızı şu dönemde 6 olan sayımızı erken dönemde, hafta sonuna kadar 16'ya devamında bu sayıyı bütün büyükşehirlerde çalışmaya, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için hızla gerçekleştirmiş olacağız. Test daha çok sayıda şehirde yapılacak, daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak.

Umreden gelen 5 binin üzerinde vatandaşımızı gözleme aldık. 14 gün süre boyunca gözlem altında tutmuş olacağız. Yakın takip edilip Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda muhtemelen 7. veya 8. gün taramadan geçirmemiz planlanıyor. Alo 184 Sabim hattı Sağlık Bakanlığı İletişim Hattımız korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Uzman hekimlerimiz görev aldığı rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetlerle geniş kitleye vermiş olacak. Vatandaşlarımızın temasa geçtikleri kişi sayısını asgaride tutmalarını istemiş olacağız. Devlet tedbirleri olarak uluslararası, kongre ve etkinliklerinin durdurulduğunu biliyorsunuz. Bugün itibarıyla İçişleri Bakanlığımızın sinema, tiyatro, eğlence, kahvehane, internet kafeler, oyun salonları, hamamlar, spor salonları gibi yerlerin faaliyetleri askıya alındı. Müze ve kütüphane kullanım kısıtlamaları getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığımız cemaat ile kılınan namazlara belli bir süre ara verildi. Uçuş yasakları 14 ülke konmuştu. Bu yasağa 6 tane ülke daha ilave edildi. İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle uçuşlar yarın saat 08.00 itibarıyla yasaklanmış olacak. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu.

Yeni tanı konan dün için hasta sayımız 12 idi. Bunlardan 10'u Avrupa ve ABD'den gelmiş kişilerdi. Toplam hasta sayısı 18 oldu. Şu anda pozitif çıkan vakalarımız var. Bu akşam pozitif çıkan günlük rakamı sizlere açıklayacağım. Bu dönemde birtakım haberler devam edecek. Uzun zaman bu süreci sıfır vaka sayısı ile sürdürdük. Şimdi mücadelenin yeni safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da arttıralım. Bu mücadele devam edecek.

Yurtdışında olan vatandaşlarımızıa 83 milyon adına bir duyuru yapmak istiyorum. Türkiye'ye dönmekte ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen ilk 14 gün gözetimi bilsin. Unutmamalıyız, bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şekliyle nasıl seyredeceğini biliyoruz. Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki haftalarda çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Tanının, temas grubunun taranması, ayrıca hastanede tedavi ve yoğun bakım şartlarında olan hastaların tedavileri önem arzediyor.

Önemli olan şu dönemde bulaşıcılığı minimalize etmek, süreci 1,5-2 aylık zaman diliminde hepimiz hassasiyet gösterirsek bu sonucu, salgını daha kolay atlatacağımıza, vatandaşımızla bu anlamda bizim nasıl davranmamız gerektiğine dair uyarıları dikkate alınırsa birlikte bu sorunu daha kolay aşacağımıza inanıyorum.

"Hiçbir kurumda hastaları geri çevirmek sözkonusu değildir" diye konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir soruya 'Böyle bir durum sözkonusu" değil diye cevap verdi.

Biz ne kadar bu dönemde yapılması gerekenleri yapmak noktasında hassas davranırsak vatandaşılımızla birlikte bu 1,5-2 aylık zamanın son derece kritik olduğunu, yapılması gerekenlerin çok önemli oludğunu söylüyoruz. 2 ay sonra bitecek anlamında değil.

Mümkün mertebe bir ikinci kişide 3-4 adımdan daha yakın mesafe içinde olmamalı diyoruz. Demek ki bundan sonra bu basın toplantılarını böyle yapmayacağız. Bu dönemde biz birlik içinde, vatandaşımıza mesajı verme noktasında hassasiyet içerisindeyiz. Bu algıyı farklı yöne çekme mesajını maksatlı buluruz. Ülkenin birikimini, bu anlamda yetkin olan kimlerse, önerisi varsa biz buna açık olduk, bundan sonra da böyle olur. Şeffaf davrandık, bundan sonra da devam eder. Maske konusunda sorun varsa bu sorun bize yansıtılır. Maske dahil olmak üzere devamında hızlı kit dahil olmak üzere hastanelerimiz ve üniversitelerimizde ücret asla talep etmeden hepsiyle ilgili yeterli miktarda olacağını söyleyebilirim. Ben bizzat ilgili firmalara görüşerek konuyu netleştirdiğimi iade etmek istiyoum.