Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.

Son 24 saatte, 985 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 150 bin 87 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi." dedi.

YENİ VAKALAR İYİLEŞEN HASTA SAYISININ ÖNÜNE GEÇTİ

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid 19) vakaları bir süredir binin altında seyretmişti. Dün binin üzerine çıkan yeni vaka sayısı bugün iyileşen hasta sayısının önüne geçerek 1459 oldu.

DÜNKÜ TABLO (12 HAZİRAN 2020 CUMA)

ÖNCEKİ GÜNKÜ TABLO (11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE)





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