Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 31 uçuş iptal edildi

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Olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor. Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen 46 uçuşun ardından bugün de 23 Ocak'ta gerçekleştirilecek 31 uçuşun iptal edildiği duyuruldu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu linke tıklayarak öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

UÇUŞLAR YÜZDE 15 AZALTILACAK

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını duyurdu.

HEAŞ'tan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın, İstanbul ve yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

HEAŞ, aynı nedenlerle bugün yapılması planlanan uçuşlarda da yüzde 25 kapasite kısıtlanması kararı almıştı.