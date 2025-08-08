Şarkıcı Saadet Sun'dan acı haber geldi. Sun, 81 yaşında hayata veda etti. Şarkıcı - oyuncu arkadaşı Işıl Yücesoy, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Saadet Sun'un fotoğraflarını yayımlayan Yücesoy, üzüntüsünü; "Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım... Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik... Canım Saadet Sun, hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" sözleriyle ifade etti.

SAADET SUN HAKKINDA

Sahne adıyla Saadet Sun olarak bilinen Türk oyuncu ve şarkıcı Saadet Eliaçık, 1 Ocak 1944'te İstanbul'da dünyaya geldi. İlk olarak İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynama başlayan Saadet Sun, ilk rolü Mark Twain'in 'Tom Sawyer' adlı eserinde Tom'un annesi oldu. Sun, Musahipzade Celal'in 'Mum Söndü' adlı operetinde oynarken ilk defa sahnede şarkı söyledi. Saadet Sun, şarkıcı olarak ilk kez 1967'de Batı Klüp'te şarkı söylemeye başladı. Sun, Doruk Onatkut Orkestrası eşliğinde 'Anıların En Güzeli / Sonsuz Sevgi' isimli ilk plağını doldurdu. Sun, 1979 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde 'Sevgilim' adlı şarkısıyla dördüncü oldu.