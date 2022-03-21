The Guardian'da yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MiG savaş uçağından fırlatılmak üzere tasarlanan Kinjal'ı "ideal bir silah" olarak nitelendirdi. Ses hızının 10 katına kadar uçabiliyor, uçuşun ortasında manevra yapabiliyor ve bu da hava savunma sistemlerinin izlemesini ve engellemesini zorlaştırıyor.