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Son dakika haberi: Putin "yenilmez" diyordu... Rusya Ukrayna'da neden hipersonik füze kullandı?

Putin'in "yenilmez" dediği Kinjal hipersonik füzesi Ukrayna'da neden kullanıldı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıllarda yenilmez olarak adlandırdığı Kinjal hipersonik füzesi, 19 Mart'ta Ukrayna'da ilk defa kullanıldı. Hipersonik füzeler nedir ve Rusya bunu neden kullanıyor?

21.03.2022 - 09:47 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Rusya Savunma Bakanlığı, 19 Mart’ta Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı.  Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov, Ukrayna'nın batısındaki Ivano-Frankivsk bölgesindeki büyük bir yeraltı füze ve havacılık mühimmat deposunun hipersonik füze sistemi tarafından vurulduğunu söyledi.

     

  • The Guardian'da yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MiG savaş uçağından fırlatılmak üzere tasarlanan Kinjal'ı "ideal bir silah" olarak nitelendirdi. Ses hızının 10 katına kadar uçabiliyor, uçuşun ortasında manevra yapabiliyor ve bu da hava savunma sistemlerinin izlemesini ve engellemesini zorlaştırıyor.

     

  • Rus analist Vasily Kashin, AFP'ye yaptığı açıklamada, Kinjal'ın yok etme gücünün daha etkili olacağını öne sürdü, ancak diğer uzmanlar bunun savaşın rotası üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını söyledi.

     

     

  • Başka bir Rus analist Pavel Felgenhauer, füzenin "belirli bir psikolojik ve propaganda etkisi yaratmanın" ötesinde Ukrayna'da sahada çok az şeyi değiştireceğini söyledi. Rus kuvvetlerinin Kinjal hipersonik füzesi kullanmasının diğer silahlarının tükenmekte olduğunu gösterebileceğini de sözlerine ekledi.

     

     

  • Belçikalı bir savunma stratejisi analisti Joseph Henrotin de Rusya'nın İskender füzelerinin tükeniyor olabileceğini veya nükleer kapasiteli bir hipersonik füze konuşlandırarak riskleri artırmak istediğini söyledi.

     

     

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