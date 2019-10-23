Rus askerleri Kobani yolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında dün imzalanan mutabakatın ardından bugün Rus askeri polis araçları, konvoy halinde Fırat Nehri'ni geçti.

Rus medyası konvoyun Kobani'ye doğru yol aldığını duyurdu.

Ankara ile Moskova arasında varılan anlaşma uyarınca, terör örgütü mensuplarının 30 kilometre güneye çekilmesinin ardından Türk-Rus ortak devriyesinin başlatılacağı açıklanmıştı.

Anlaşma kapsamında, bugün öğlen saatlerinden itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, Barış Pınarı harekatı alanının dışında kalan sınır bölgesine, YPG'nin bölgeden çıkarılmasını temin etmek için gireceği belirtilmişti.

Aynı saat itibariyle, harekat alanının hem batısında hem de doğusunda, 10 kilometre derinlikte - Kamışlı şehri hariç - Türk-Rus ortak devriyelerinin başlaması öngörülmüştü.

Bugün sabah saatlerinde bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, YPG'nin bölgeden çıkmaması durumunda, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının bölgeden çekileceği, ardından da TSK'nın harekete geçeceği uyarısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, bundan sonra atılacak adımları sıralamıştı.

KREMLİN'DEN ABD'YE TEPKİ

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarının kontrolünün Şam'da olması gerektiğini bildirdi.

ABD, Suriye'den çekilme planı kapsamında 700 askerini Irak'a kaydırmış, geri kalan 200-300 askerin ise kuzeydeki petrol sahalarının güvenliği için geride kalacağını açıklamıştı.