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        Haberler Dünya Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester Rusya'dan yardım istedi

        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester Rusya'dan yardım istedi

        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester, Moldova hükümetinin ekonomik baskılarından kendilerini koruması için Rusya'dan yardım istedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün yapacağı toplantıda bu konuya değinip değinmeyeceği henüz bilinmezken, ABD bölgedeki durumu yakından izlediğini bildirdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 08:59 Güncelleme: 29.02.2024 - 08:59
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        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
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        Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Transdinyester bölgesi, Moldova yönetiminin "ekonomik baskılarına" karşı Rusya’dan koruma talep etme kararı aldı.

        Moldova basınından aktarılan haberlerde, Transdinyester’deki sözde yerel yönetimin Rusya’dan destek talep edilmesi için bir araya geldiği belirtildi.

        Foto: AP
        Foto: AP

        Gerçekleştirilen toplantı sonucunda Moldova yönetiminin "ekonomik baskılarına" yönelik karar alındığı bilgisine yer verilen haberlerde, karar neticesinde bölgenin koruma için Rusya’ya resmen başvuracağı kaydedildi.

        Karar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus milletvekillerine yıllık konuşmasını yapmasından bir gün önce ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yılın geride kalmasından hemen sonra geldi. Putin'in de bugün yapacağı konuşmada Transdinyester talebini gündeme getirip bölgeye destek sunabileceği yönünde düşünceler var.

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        Kararda, Moldova’nın bölgeye yönelik baskısını son dönemde artırdığı ve Transdinyester’de yaşayan yaklaşık 220 bin Rus vatandaşının korunması gerektiğine işaret edildi.

        ABD: BÖLGEYİ YAKINDAN İZLİYORUZ

        Foto: AA
        Foto: AA

        ABD, Moldova'nın ayrılıkçı Transdinyester bölgesindeki durumu yakından izlediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Rusya'nın Avrupa'da giderek saldırganlaşan rolü göz önüne alındığında, Rusya'nın Transdinyester'deki eylemlerini ve oradaki genel durumu çok yakından izliyoruz." açıklamasında bulundu.

        TRANSDİNYESTER SORUNU

        Foto: AA
        Foto: AA

        Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

        Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son buldu. Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde başlayan çözüm görüşmeleri devam ediyor.

        Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in, kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Transdinyester
        #Moldova
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