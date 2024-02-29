Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU: Meteoroloji açıkladı! Yağış yok; sis ve pus etkili olacak - SON DAKİKA HABERLERİ

        Meteoroloji açıkladı! Sis ve pus etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sis ve pus etkili olacak. Doğu bölgelerde çığ tehlikesi devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü durdurulduğu bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 07:25 Güncelleme: 29.02.2024 - 07:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sis ve pus etkili olacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 17°

        Ankara

        Güneşli 19°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 24°

        Antalya

        Güneşli 20°

        Trabzon

        Güneşli 14°

        Bursa

        Güneşli 19°

        Adana

        Güneşli 24°

        Diyarbakır

        Güneşli 15°

        Gaziantep

        Güneşli 17°

        Ağrı

        Güneşli
        REKLAM

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        BOĞAZ SİSE GÖMÜLDÜ

        İstanbul’a yoğun sis etkili oluyor. 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve boğazın bazı kesimleri adeta sise gömüldü.

        İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde de özellikle boğaz ve çevresinde etkili oldu.

        Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü ve İstanbul Boğazı sise gömülerek adeta gözden kayboldu. Avrupa Yakası'ndan çekilen görüntülerde boğazın diğer yakası sisten görünmezken sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düştü.

        ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL

        Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi.

        Duyuruya göre, 06.15 Eminönü-Beykoz, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.

        'BOĞAZ'DA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı. Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.

        REKLAM
        Pegasus 18 seferini karşılıklı iptal etti
        Pegasus 18 seferini karşılıklı iptal etti

        UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava koşulları nedeniyle yarın saat 13:00'a kadar uçuşların yüzde 10'nun iptal edildiği açıklandı.

        Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 29.02.2024 tarihinde, saat 13:00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle bu sabah saatlerinde uçuşlarda aksama meydana gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Freni boşalan kamyon eve çarptı: 2 ölü
        Freni boşalan kamyon eve çarptı: 2 ölü
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        AP'den Gazze için 'acil ateşkes' çağrısı
        AP'den Gazze için 'acil ateşkes' çağrısı
        Apple'dan yapay zekaya açıklaması
        Apple'dan yapay zekaya açıklaması
        Kartal yarı finalde!
        Kartal yarı finalde!
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Habertürk Anasayfa