Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

Netflix'te yayınlanmadan tartışılmaya başlanan "Cuties" filmi için RTÜK harekete geçti.

Hazırlanan raporun, 3 Eylül Perşembe günü görüşülmesi beklenirken, Aile, Çocuk ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu.

RAPOR HAZIRLANDI

Netflix yayınlarıyla ilgili çalışma yapan bir üstü kurul uzmanı, "Cuties" filmiyle ilgili bir rapor hazırlayarak RTÜK Başkanlığına sundu.

Raporda, çocuk istismarı içerdiği iddia edilen yapımın Türkiye kataloğundan çıkarılması ve idari para cezası müeyyidesi uygulanması yer aldı.

RTÜK, raporu 3 Eylül Perşembe günü gündemine alacak.

DİZİ HAKKINDA

Netflix'te 9 Eylül tarihinde yayınlanması planlanan "Cuties" filmi, 11 yaşındaki Amy isimli çocuğun dansçı olması macerasını anlatıyor. 96 dakikalık filmin yönetmeni Maimouna Doucoure, 2020 Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Drama dalında En İyi Yönetmelik ödülünü kazandı.