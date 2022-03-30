Rize'de heyelan felaketi! Korku dolu anlar kaydedildi

İHA

İlçede Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu üzerinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda yol ulaşıma kapanırken bir ahır da tepeden kopan taş ve toprağın altında kaldı.

İHA'nın haberine göre, ahırda bulunan 3 büyük baş hayvan ise öldü. Olay yerine giden kolluk kuvvetleri tarafından bölge güvenlik çemberi altına alınırken, yolun açılması için de çalışma başlatıldı.

Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu üzerinde yaşanan heyelanın boyutunu havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi.