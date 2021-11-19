Rıza Bey Apartmanı davasında salon karıştı!

İzmir’de 30 Ekim 2020’de 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 10’u tutuklu 29 kişi hakkında 5 ayrı iddianame hazırlandı.
İHA'nın haberine göre, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı ile ilgili iddianame, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişinin hayatını kaybetmesi, 17 kişinin de yaralanması nedeniyle haklarında “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan dava açılan 3’ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de devam edildi.
Tutuklu sanıklar duruşmaya SEGBİS ile katılırken, bazı tutuksuz sanıklar ile depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
"ÇATLAKLAR EPOKSİ İLE DURDURULDU"
Davada tutuksuz sanık olarak yargılanan ve geçmiş dönemlerde Rıza Bey Apartmanında yöneticilik yapan R.B., 1999-2010 yılları arasında apartmanda oturduğunu ifade ederek, “2010 yılında çocuğumun işi nedeniyle İstanbul’a taşındık. Rıza Bey Apartmanı'ndaki dairemizi de kiraya verdik. 2006-2009 yılları arasında apartman yöneticisi olarak görev yaptım. Yönetici olduğum dönemde apartmanda deprem nedeniyle belediye tarafından bir tespit yapılmadı. Apartmanın depreme karşı güçlendirilmesi de hiç gündeme gelmedi. 2003 yılındaki depremden sonra binada küçük çatlaklar meydana geldi. O dönemki apartman yönetimi çatlakları epoksi ile doldurdu. Apartmanda oturduğum dönemde, binanın depreme dayanıksız olduğunu hiç düşünmedim. Öyle olsa kendim de oturmazdım. Kentsel dönüşümle ilgili de hiç görüşme yapılmadı” dedi.
SALON KARIŞTI, POLİS MÜDAHALE ETTİ
Sanığın ifade verdiği sırada depremde yakınlarını kaybeden bir müşteki, sanığa soru sormak istedi. Mahkeme başkanı, soru sorulmasını reddedince taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrası sanık yakını olduğunu söyleyen bir kişi, müştekilere bağırınca zaman zaman sanık yakınları ve depremzedeler arasında yumruklaşma yaşandı. Duruşma salonunda bulunan polislerin müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sona erdi. Mahkeme heyeti, çıkan olay nedeniyle duruşmaya ara verdi.
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