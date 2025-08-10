Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla; rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Avukat Epözdemir’in evinde ve ofisinde arama yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da, "Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'Avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir. " denildi.