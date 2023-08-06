Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Rezan Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil

        Rezan Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil

        2009 yılında vahşice öldürülen Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın katil Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi. Epözdemir, "Hala yıllar sonra bile insanın kanına dokunacak paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Bu ahlaki de değil vicdanı de değil. Aile çok hoşnutsuz, kamu vicdani da rahatsız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın, 2009 yılında vahşice öldürülen Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğraf çektirmesi ile ilgili tartışmalar sürerken Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir'den de açıklama geldi.

        Hunharca ve vahşi bir cinayetin söz konusu olduğunu ve henüz 18 yaşında hayattan koparılmış Münevver Karabulut'un öldürülmesi ile ilgili halen gizemini koruyan noktalar olduğunu kaydeden Epözdemir, şunları söyledi:

        Aklımızla dalga geçiyorlar sanki
        Aklımızla dalga geçiyorlar sanki

        "Ailenin sosyal medyada ve diğer mecralarda yaptığı paylaşımlar gerçekten kamuoyu vicdanini rahatsız ediyor. Müvekkil aile ciddi bir travma yaşıyor ve bu insanlar hala öfkeli. Cinayetin işlendiği evdeki kanlı kanepe üstünde poz vermek kabul edilebilir değil, vicdani değil. Maktulenin boynunda ters v varken son gündeme gelen görüntüyü paylaşmak ya da fütursuzca eğlence fotoları paylaşmak... Şüphesiz ceza hukuku anlamında suç ve cezada şahsilik evrensel prensiptir. Ama bununla birlikte özellikle bu gibi olaylarda ailelerin ve ilgililerin çok daha hassasiyet göstermesi lazım. Sizin kızınız katledilmiş, siz hala her gün kızınızı rüyanızda görüyorsunuz, karşı taraftaki aile bırakın özür dilemeyi tazminat davası sonuçlarından kurtulmak için mallarını kaçırmış, yargıyı manipüle etmeye çalışmış, 197 gün boyunca Cem Garipoğlu gibi bir caniyi saklamış, baba kendisi tahliye olabilmek için Cem Garipoğlu'nu teslim etmiş... Hala yıllar sonra bile insanın kanına dokunacak paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Bu ahlaki de değil vicdanı de değil. Aile çok hoşnutsuz, kamu vicdani da rahatsız."

        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum" Haberi Görüntüle

        MEZARIN AÇILMASI TALEBİ

        Cem Gariploğlu'nun intiharının ardından oluşan şüphelerle birlikte mezarın açılması ile ilgili talepleri anımsatan Epözdemir, son paylaşımlardan sonra makul soru işaretleri uyandığını belirterek daha önce reddedilen taleple ilgili Adalet Bakanlığı'na yeni başvuru yaptıklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

        #rezan epözdemir
        #nilperi şahinkaya
        #son dakika
        #Cem Garipoğlu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil
        Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Fenomenleri ölüme götüren iki neden!
        Fenomenleri ölüme götüren iki neden!
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Habertürk Anasayfa