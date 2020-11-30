Remziye nineden acı haber

1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde tarih dersini dinlerken çekilen fotoğraftaki lise öğrencisi Remziye Tatlı, ülke genelinde ve Adana’da simge isimlerden biri haline gelmişti.
"ATATÜRK GELDİ DEYİNCE GÜRÜLTÜ KOPTU"
DHA'nın haberine göre geçtiğimiz yıl 30 Kasım'da verdiği röportajda 1937 yılında Atatürk'ün kendi okullarını ziyaret edeceğini duyunca çok heyecanlandığını dile getiren Tatlı, "Herkese nasip olmayacak bir an yaşadığım için kendimi çok şanslı hissettim. Müdüre hanım bir anda, 'Çocuklar Atatürk geldi, şu an sizin sınıfa doğru yürüyor' deyince bir gürültü koptu.
Herkes çok heyecanlandı ve Atamız içeri girdi. İlk sözünü hiç unutmuyorum. Hepimiz ayağa kalktık. 'Oturun geleceğin kültürlü anneleri' diye bize seslendi. Cümleye bakar mısınız. Biz de o sözün üzerine sıralarımıza oturduk" ifadelerini kullandı.
"O HERKESİN ANNESİYDİ"
Adana’nın Seyhan ilçesindeki evinde yaklaşık 7 aydır özel tedavi gören Remziye Tatlı, yaşlılığa bağlı kalp yetmezliğinden dolayı dün gece hayata gözlerini yumdu.
Annesinin son 3 aydır durumunun ağırlaştığını kaydeden Metin Kenanoğlu, acı haberi aldıktan sonra annesi Tatlı’nın cenazesini bugün sabah Asri Mezarlığı’nda defnettiklerini kaydetti.
Annesinin ömrü boyunca hiçbir zaman Atatürk’ü sevmekten ve onun ilkelerine göre yaşamaktan vazgeçmediğini dile getiren Kenanoğlu, Atatürk ile fotoğraflarını göstererek, “Dün bir asırlık çınarımızı kaybettik. Atatürk ile Adana ziyareti sırasında Kız Lisesi’ni teftişinde bir fotoğraf karesinde bulunmuş ve bu durum biz ailesini hep onurlandırmıştır. Annemi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Annem çocukları çok severdi. O herkesin annesiydi. Tüm sevenlerinin başı sağolsun” diye konuştu.
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