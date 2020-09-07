İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu 16 sanık ile avukatları katıldı.
Tercümanlar ile bir kısım müşteki avukatları da duruşmada hazır bulundu. Bir kısım sanıklar da duruşmaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Duruşma, esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunması için tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov’un avukatının beyanının alınmasıyla devam ediyor.
MÜTALAADAN
Cumhuriyet savcısı, 27 Ocak'ta esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak, tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov'un, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan bir kez, "kasten öldürme" suçundan da 39 kez olmak üzere toplam 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istedi.
Bu sanık hakkında ayrıca "öldürmeye teşebbüs" suçundan 79 kez ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan olmak üzere toplam 1500 yıl hapis cezası talep edilen mütalaada, tutuklu sanıklardan İlyas Mamaşaripov hakkında da suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 632 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sanıklar Zarina Nurullayeva ve Tene Traore'nin de aralarında bulunduğu 48 sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, bu sanıklardan bazılarının "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da cezalandırılması gerektiği belirtildi.
Sanıklardan 11'inin delil yetersizliğinden beraati talep edilen mütalaada, bu dava dosyasıyla birleştirilen sanıklardan İrfan Taşkan'ın dosyasının ayrılmasına karar verilmesi de istendi.
Mütalaada, tutuklu sanıklar Abdulkadir Masharipov ve İlyas Mamaşaripov dışında ceza alan 47 sanık hakkında "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraat hükmü kurulması da talep edildi.
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