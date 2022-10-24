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Haberler Gündem Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? 1444. Hicri Yıl 2022 - 2023 Dini Günler Takvimi Ramazan başlangıcı | İşte hilalin görüleceği tarih

Yeni Hicri Yılın Ramazan Ayı başlangıç tarihi belli oldu!

Yeni, yani 1444. Hicri Yılın Miladi Takvime göre Ramazan Ayı başlangıç tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini takvimin yayınlanmasıyla belli birlikte belli olmuş oldu. Dini günler takvimine göre yeni Hicri Yılın Ramazan ayı 2023 yılında başlayacak. İşte 2023 Ramazan Ayı başlangıç tarihi...

Giriş: 24.10.2022 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? 1444. Hicri Yıl 2022 - 2023 Dini Günler Takvimi Ramazan başlangıcı | İşte hilalin görüleceği tarih

Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Ayı, İslam inancına göre Ramazan Hilali'nin görülmesiyle başlıyor, Şevval Ayı Hilali'nin görülmesiyle sona eriyor. Hilalin görülmesinde izlenen yöntemler ise İslam ülkeleri arasında farklılık gösteriyor. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Hilali uydu görüntüsüyle tespit ediliyor. Bazı İslam ülkelerinde ise Ramazan Hilali çıplak gözle tespit ediliyor. Yöntem farkı nedeniyle Ramazan Ayı başlangıç tarihi ülkelere göre değişiyor.

2022 - 2023 yıllarındaki dini günleri kapsayan Diyanet İşleri Dini Günler Takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandı. Peki Ramazan başlangıcı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2023 Ramazan Ayı başlangıç tarihi... İşte İslam toplumları tarafından ilgiyle araştırılan Ramazan bayramı ve ilk oruç tarihi

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Yani 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkıp 23 Mart'ta ilk oruç tutulacak.

2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF. GÜNÜ

DİNİ GÜNLER

01

RECEB

1444

23

OCAK-2023

PAZARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

04

RECEB

1444

26

OCAK-2023

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1444

17

ŞUBAT-2023

CUMA

MİRAC KANDİLİ

01

ŞABAN

1444

21

ŞUBAT-2023

SALI

..........

14

ŞABAN

1444

06

MART-2023

PAZARTESİ

BERAT KANDİLİ

01

RAMAZAN

1444

23

MART-2023

PERŞEMBE

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1444

17

NİSAN-2023

PAZARTESİ

KADİR GECESİ

29

RAMAZAN

1444

20

NİSAN-2023

PERŞEMBE

AREFE

01

ŞEVVAL

1444

21

NİSAN-2023

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)

02

ŞEVVAL

1444

22

NİSAN -2023

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)

03

ŞEVVAL

1444

23

NİSAN -2023

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)

01

ZİLKADE

1444

21

MAYIS-2023

PAZAR

..........

01

ZİLHİCCE

1444

19

HAZİRAN-2023

PAZARTESİ

..........

09

ZİLHİCCE

1444

27

HAZİRAN-2023

SALI

AREFE

10

ZİLHİCCE

1444

28

HAZİRAN -2023

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (1. Gün)

11

ZİLHİCCE

1444

29

HAZİRAN -2023

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (2. Gün)

12

ZİLHİCCE

1444

30

HAZİRAN -2023

CUMA

KURBAN BAYRAMI (3. Gün)

13

ZİLHİCCE

1444

01

TEMMUZ -2023

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4. Gün)

01

MUHARREM

1445

19

TEMMUZ-2023

ÇARŞAMBA

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1445

28

TEMMUZ -2023

CUMA

AŞURE GÜNÜ

01

SAFER

1445

17

AĞUSTOS-2023

PERŞEMBE

..........

01

R.EVVEL

1445

16

EYLÜL-2023

CUMARTESİ

..........

11

R.EVVEL

1445

26

EYLÜL -2023

SALI

MEVLİD KANDİLİ

01

R.AHİR

1445

16

EKİM-2023

PAZARTESİ

..........

01

C.EVVEL

1445

14

KASIM-2023

SALI

..........

01

C.AHİR

1445

14

ARALIK-2023

PERŞEMBE

..........

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