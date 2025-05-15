Kremlin: Putin'in İstanbul'a gitme planı yok
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in İstanbul'a gelme ihtimaline ilişkin soruyu, "Putin'in şu anda İstanbul'a gitme planı yok, Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, ancak hala yoklar" sözleriyle yanıtladı
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu anda İstanbul'a seyahat etme planının olmadığını söyledi.
Rusya-Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da bugün gerçekleşmesi planlanan barış müzakerelerine henüz başlanmazken, Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'a gelme ihtimaline ilişkin açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD Başkanı Donald Trump kendisinin İstanbul'a gitmesi halinde Putin'in de İstanbul'a geleceğini söyledi. Putin İstanbul'a gidecek mi?" sorusunu yanıtladı.
Peskov, "Putin'in şu anda İstanbul'a gitme planı yok, ancak Rus heyeti orada ve Ukrayna ekibiyle görüşmeye hazır." ifadelerini kullandı.