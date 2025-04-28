Rusya Devlet Başkanı Putin geçici ateşkes ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmeleri çabaları devam ederken Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8-11 Mayıs tarihlerinde geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Kremlin, 72 saatlik ateşkese Ukrayna'yı da katılmaya çağırdı. Ukrayna tarafının ihlalleri durumunda, Rusya'nın yanıt vereceğini söyledi.

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LAVROV RUSYA'NIN ATEŞKESE HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Trump'ın ateşkes konusunda doğru yolda ilerlendiğine inandığını belirterek, Rusya'nın ateşkese hazır olduğunu fakat ateşkesin bazı ayrıntılarında değişiklik yapılması gerektiğini dile getirmişti.

ABD heyetiyle iletişimi sürdüreceklerini ifade eden Lavrov, ateşkes konusunda doğru istikamette olduklarına işaret eden birçok gösterge olduğunu söyledi.

Trump'ı "konunun temeline hitap eden tek lider" olarak nitelendiren ve onun Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini "büyük bir yanlış" olarak değerlendirmesini desteklediğini vurgulayan Lavrov, şunları kaydetti:

"Diğerlerinin aksine biz gerçekten kibar insanlarız. Müzakerede tartıştırılanları asla toplum içinde konuşmayız, aksi halde müzakereler ciddiyetini yitirir. Konuyla ilgili birinin görüşünü almak için Zelenskiy'e gidin. (Zelenskiy) Başkan Trump dahil medya aracılığıyla herkesle konuşmaktan mutlu."