Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz, yaşamını yitirdi. Yılmaz için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.
Ağrı'dan 5 dönem milletvekilliği yapmış olan eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz Ankara'da tedavi görmekte olduğu hastanede yaşamını yitirdi.
Prof. Eryılmaz için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Törene; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Prof. Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ törene katıldı.
Yaşar Eryılmaz'ın cenazesi, törenin ardından namaz için Ahmet Efendi Camisi'ne götürüldü. Eryılmaz'ın naaşı, cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük aşiretlerinden Celali/Hasasori aşiretinin de büyüğü olan ve bölgede çok sevilip sayılan Prof. Dr. Eryılmaz'ın ölümü büyük üzüntü yarattı.
PROF. DR. YAŞAR ERYILMAZ KİMDİR?
Yaşar Eryılmaz, 10 Haziran 1944'de Ağrı Doğubayazıt'ta doğdu. Babasının adı Rıza, annesinin adı Saime'dir.
Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamladı.
Elazığ ve Erzurum SSK hastanelerinde uzman hekim olarak çalıştı. 1980'de ABD Newyork Albert Einstein College Montefiore Hastanesi'nde bilimsel araştırmalar yaptı. 1983'de üroloji doçenti oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürüttü.
18, 19, 20, 21. ve 23. Dönem Ağrı Milletvekili. 48. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı yaptı. İngilizce bilen Eryılmaz, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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