Son dakika... Tacizci öyle bir şey yaptı ki! Polisin gelmesini bekledi - Haberler

Adapazarı Çark Deresi mevkiinde sabah saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti. Veteriner hekimliği stajı yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkan S.A.'ya (25) kent park civarına geldiğinde Y.T. (56) sözlü tacizde bulundu.

Y.T.'nin, "İzmit'e götüreyim mi?" dediği S.A., çığlık atıp, babasını aradı. Hemen kızının yanına gelen baba ve çevredeki vatandaşlar, Y.T.'yi dövmeye başladı. Y.T., kalabalıktan Çark Deresi'ne atlayarak, kurtuldu.

POLİS GELİNCE DEREDEN ÇIKTI

DHA'daki habere göre polis ekiplerinin gelmesinin ardından dereden çıkan Y.T. ambulans ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından da gözaltına alınarak, polis merkezine getirildi.

"KENDİSİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDUM"

Sözlü tacize uğradığını iddia eden S.A., "Sabah staj yaptığım İzmit'e gitmek için evden çıktım. Kent Park Çark Deresi kenarında bankta oturan yaşlı adam, yanından geçerken bana seslenerek, 'Seni İzmit'e götüreyim mi?' dedi. Ben de 1.5 aydır İzmit'e staja gidiyorum veteriner hekimlik okuyorum. 'Anlamadım', diyerek. 'Sen beni takip mi ediyorsun' diye bağırdım. Polisi, babamı arayacağım dedim. Çevredeki vatandaşlar, adamı yakaladı ve dövmeye başladı. Babam da gelince dövmeye başladı. Şüpheli dayak yememek için kendini derenin içine attı. Polisler gelince derenin kenarına çıkarak, bayılmış numarası yaptı. Hastaneden de bilgi aldık. Sağlık durumunda bir şey yokmuş, numara yapmış. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.