DHA

İstanbul Küçükçemece'de, bugün saat 13.00 sıralarında, Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde şoke eden bir olay yaşandı. Devriye gezen polis ekipleri sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.