Platonik katilden skandal savunma!

İHA

İstanbul Maltepe'de, 5 Haziran 2020 tarihinde ilgisine karşılık vermeyen sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü (36), 17 bıçak darbesiyle öldüren Muharrem Eralp'ın (29) “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem Eralp cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Bayram Eralp ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

İNTERNETTE ÖLÜM MESAJLARI ARAMIŞ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre mahkemenin talebi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, sanığın suç tarihinden 2 gün önce ‘Arapça dua içerikleri, ölüm sözleri, ölüm mesajları, ölüm ile anlamlı sözler ve nasıl hafızamı kaybederim’ şeklinde internet aramaları yaptığı ortaya çıktı.

MAKAS VE FALÇATA ARAŞTIRMASI BELİRLENDİ

Sanığın havalı tabanca atışları ile ilgili maket bıçaklar, makas, falçata bıçağı ile ilgili araştırmalarının bulunduğu, multimedya içeriklerinde sanık ile maktulenin birlikte çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, sanığın telefonunda bulunan ve mahkemede dinlenen tanıkla arasında geçen yazışmaların bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

"PİŞMANIM AİLESİNDEN ÖZÜR DİLERİM"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Muharrem Eralp pişman olduğunu öne sürerek, “Ben kendimi öldürmek istedim. Keşke ben ölseydim. Herkesten çok özür dilerim. Ailesinden çok özür dilerim” diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütaladaa, sanık Eralp’in olay günü Ayşegül Aktürk’ü bıçaklayarak öldürdüğü, internet üzerinden öldürme eylemi için hazırlık yaptığına dair birçok delilin tespit edildiği aktarılarak, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.

KARDEŞLERİNİ DE BIÇAKLA YARALADI

Eralp’in elindeki bıçakla kardeşleri Murat ve Meryem Eralp’i yaraladığı belirtilerek, “kardeşe karşı silahla kasten yaralama” suçundan da 6 yıla hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, sanığın bu eylemlerinde kast ihtimali olduğunu kaydederek, cezada indirim yapılmamasını istedi. Suçta kullanılan bıçağı olay yerinden uzaklaştırdığı gerekçesiyle hakkında “suç delillerini gizlemek” suçundan dava açılan sanık Muharrem Eralp’in babası Bayram Eralp’in ise suç unsurları oluşmadığı için beraati talep edildi.

"SEVDİĞİM BİR İNSAN"

Mütalaaya ilişkin söz verilen tutuklu sanık Muharrem Eralp, “Ben tamamen kendimi öldürmek istedim. Telefon kayıtlarından da anlaşılacağı üzere ben tamamen kendimi öldürmeye yönelik araştırmalar yaptım. Benim sevdiğim bir insan” dedi. Babası Bayram Eralp ise, “Kötü niyetimiz yoktu. Ben olayların bu şekilde olmasını istemezdim” diye konuştu.

DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Son dakika haberine göre ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanını hazırlaması için süre vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.