28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzurum'un Aziziye ilçesinde, 13 Ekim 2018'de, Murat Y., çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı Toktay’a arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Murat Y. markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı.
BİRİ GÖĞSÜNDEN 3 KEZ BIÇAKLADI
İHA'da yer alan habere göre olay günü markete bıçakla gelen Murat Y., manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Murat Y., kaçmaması için Canısı Toktay'ı kolundan tuttu. Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere üç bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'ı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.
SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ VAR AMA TAM DEĞİL
Murat Y. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı.
Bunun üzerine Canısı Toktay zanlının serbest kalmasından korktuğu için sosyal medyadan kampanya başlatarak destek istedi. Bunun üzerine bugün Erzurum Adliyesi'nde görülen davada Canısı Toktay’a onlarca kişi destek vermek için adliye önüne akın etti.
SANIĞIN YAKINLARI DURUŞMAYA GELMEDİ
Sanık Murat Y. sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi. 11.30’da başlayan duruşmaya destek vermek için gelen kişiler haricinde Canısı Toktay’ın anne, babası Ayşe ve Harun Toktay da izleyici olarak katılırken sanık Murat Y.’nin hiçbir yakını davaya katılmadı. Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun davaya müdahil olma talebi ise mahkeme heyeti tarafından “ Baronun suçta direk zarar görmemesi” gerekçesiyle reddedildi.
"CANISI TOKTAY BENİ RAHATSIZ ETTİ"
Canısı Toktay’ın avukatları tutuklama kararının devamını isterken Murat Y’.nin avukatı ise 1 yıldan fazla olan tutukluluk süresinin göz önünde bulundurularak sanığın tahliyesini istedi. Sanık Murat Y. de önceki savunmalarına ek olarak, “Canısı Toktay olaydan önce beni arayarak rahatsız etti. Ben de karakola gidip şikayetçi oldum. Karakoldakiler beni ikna etti şikayetimden vazgeçtim. Tahliyemi istiyorum” dedi.
TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI İSTENDİ
Sanık Murat Y. ve Canısı Toktay ise önceki duruşmalardaki savunmalarını yeniledi. Savunmaların ardından Savcı mütalaasında sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Verilen aradan sonra mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı başka bir tarihe erteledi.
MÜDAHİL OLMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Duruşmanın ardından Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan mahkemenin Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu’nun müdahil olmasını reddettiğini diğer duruşmalarda katılma taleplerinin kabul edilmesini istediklerini söyledi.
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