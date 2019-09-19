19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da dün saat 11.00 sıralarında Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi´nde insanı hayrete düşüren bir dehşet yaşandı. Mert Demir (18),dişini çektirmek için hastaneye geldi. Diş hekimi Hamdi Gören (45),gence, dişini uyuşturmak için iki kez iğne yaptı. İddiaya göre, Mert Demir, dişinin uyuşmadığını söyleyerek, sinirlendi.
BIÇAKLANAN DOKTOR TEDAVİ ALTINDA
DHA'da yer alan habere göre çıkan tartışma sırasında da Mert Demir, üzerinde taşıdığı bıçakla, diş hekimi Hamdi Gören´i sol koltuk altından ağır yaraladı. Olayın ardından Mert Demir, hastane güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edilirken, ağır yaralanan Hamdi Gören, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gören'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
"DOKTOR BAŞKA TARİHTE GEL" DEDİ
Mert Demir, polisteki sorgusunda dişinin tedavisi için hastaneye gittiğini anlatarak, "Doktor, dişime iki defa iğne yaptı. Fakat dişim uyuşmayınca başka tarihte gelmemi söyledi. Ben de daha sonra gelemeyeceğimi söyledim. Tartışma çıkınca yanımdaki bıçakla doktoru bıçakladım" dedi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Öte yandan diş hekimi Hamdi Gören'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
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