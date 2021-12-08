Pendik'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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Kaza, 00.15 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Kaynarca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan 34 DHZ 427 plakalı TIR, önünde oluşan trafikten dolayı yavaşladı. Bu sırada aşırı hızlı olduğu belirtilen 28 AS 302 plakalı otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu TIR’a arkadan çarptı. Arkadan gelen 10 AGK 987 plakalı çekici ise önünde kaza yapan otomobile ve TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan trans birey Cüneyt Ç. otomobilden fırlayarak TIR ve çekici arasında sıkışıp feci şekilde can verdi.

D-100 KARAYOLUNDA ULAŞIM DURDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 28 AS 302 plakalı otomobildeki yolcu konumundaki Trans birey Cüneyt Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin sürücüsü ile çekicide bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Geç vakit olmasına rağmen yapılan çalışmaları izleyerek kazayı görüntülemeye çalışan vatandaşları polis olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken, kaza nedeniyle D-100 karayolu iki buçuk saat trafiğe kapandı. Trafik yan yoldan olarak verildi. Kaza yapan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.