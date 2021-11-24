Parkta yürüyen Çinli'ye bıçaklı saldırı!

Güzelleştirme Parkı'nda dün gece yürüyen Wei Liu, yanına yaklaşan M.A'nın henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı saldırısında uğradı.

AA'nın haberine göre, karnından bıçaklanan Liu, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada şüpheli M.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan M.A'nın, ifadesinde, Liu'dan sigara istediğini, hayır yanıtını alınca bıçakladığını söylediği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirilen Çinli Wei Liu'nun kentte mermercilik sektöründe çalıştığı belirtildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlileri sürüyor.