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        Haberler Dünya Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar: Papa üçüncü turda da seçilemedi | Dış Haberler

        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar: Papa üçüncü turda da seçilemedi

        Roma Katolik Kilisesi, Papa Francis'in ölümünün ardından toplanan Konklav'da bugün de yeni papanın seçilemediğini siyah dumanlarla duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:27
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        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
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        Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin tepesindeki bacadan çıkan siyah duman, konklavda bir araya gelen kardinallerin sabah yaptıkları iki oylamada yeni bir papa seçemediklerini gösterdi.

        Kardinaller dün konklavın ilk gününde sonuçsuz oylama gerçekleştirmişlerdi.

        Şimdi, bir sonraki papa olmak için gerekli üçte iki çoğunluğu kazanana kadar her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oylama yapacaklar. Bu gece dördüncü ve beşinci oylamalara geçilecek.

        Papa 16. Benedikt dört, Papa Francis beş ve Papa 2. John Paul sekiz oylama sonrasında seçilmişti.

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