Türkiye'yi günlerdir meşgul eden Palu ailesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kocaeli Körfez Başsavcılığı, günlerdir devam eden tv yayınını ihbar kabul ederek, aile fertleri hakkında 'Kasten adam öldürme suçundan gözaltı kararı verdi.

Gözaltıların Meryem ve Melike Tahnal cinayeti ile ilgili olduğu ifade ediliyor.

Bir televizyon programına katılan Palu ailesi fertleri için gözaltı işlemi uygulanıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri savcılığın talimatıyla ailenin evinde arama yapıyor. Ekipler, suç unsuru oluşturabilecek delil aranıyor. Palu ailesinin telefonları da incelemeye alındı.