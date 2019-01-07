Türkiye, Kocaeli'nde yaşayan Palu Ailesi'nin 2 cinayet, bir cinayete azmettirme ve öz evlatları dahil, 4 çocuk ve baldızına taciz de bulunduğu iddia edilen damat Tuncel Ustael'in akılalmaz hikayesini konuşuyor.

Sosyal medyada da çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, devreye gireceğini ve suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

PALU AİLESİ KİMDİR?

Kocaeli’de yaşayan Palu ailesinin kabusu, Tuncer Ustael’in, kızları Emine Palu ile evlenmesiyle başladı. Kendisini ‘Cinci Hoca’ olarak tanıtan Tuncer Ustael, bacanağı Ahmet Tahnal ile kayınpederi Harun Palu dışında tüm aileyi müridi haline getirdi. Tuncer Ustael, eşinin kardeşi İsa’ya, Ahmet Tahnal’ı öldürttü. İsa, “Ahmet, kardeşimi fuhuşa zorluyordu” deyince baba Harun Palu, suçu üstlendi.

Harun ve Havva Polu çiftinin 5 çocuğu bulunuyor: Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek.

Çocuklardan biri olan Emine, Tuncer Ustael ile evleniyor. Kardeşi Meryem de Ahmet Tanhal ile dünyaevine giriyor. Emine ve Tuncer Ustael çiftinin bir kız bir de erkek çocuğu oluyor. Meryem ve Ahmet çiftinin de Recep Tayyip ve Melike adlarında iki çocuğu dünyaya geliyor.

10 yıldır kayıp olan Meryem Palu Tanhal ile 9 yıldır kayıp olan kızı Melike Tanhal

Tuncer Ustael kendisini tüm aile içinde 'cinci hoca' olarak tanıtıyor. Ailede ona sadece baba Harun ve bacanağı Meryem'in kocası Ahmet inanmıyor. İddiaya göre, Ahmet’i ortadan kaldırmak isteyen Tuncer, eşinin kardeşi İsa Palu'yu etkisi altına alıp onu öldürtüyor. Baba Harun Palu oğlunun hapse girmesini istemediği için suçu üstleniyor. Ahmet ölünce Meryem ve iki çocuğu (Recep-Melike),Tuncer’in kapıcı dairesinde kalmaya başlıyor.

İŞKENCE VE TECAVÜZ İDDİASI

Ailenin kabusu bitmiyor. Yine TV programında da dile getirilen iddialara göre, Tuncer Ustael, aile üyelerine cinsel istismarda bulunup, işkence yapıyor.

İşkence sonucunda evden kaçmayı başaran Recep hastane kontrolünün ardından yurda yerleştiriliyor.

KARISININ KARDEŞİNE CİNAYET İŞLETTİ





Anne Havva Palu'nun kızı ve torununu öldüren damat Tuncer Ustael'e yardım ettiği öne sürülüyor. Tuncer Ustael'in karısının kardeşi İsa Palu'nun bacanak Ahmet'in cinayetinde yardım ettiği iddiası var. Eşi Emine Ustael ise yüzündeki morluklara rağmen her ortamda, TV ekranlarında bile kocasını savunuyor. Fatih Palu ise baştan beri çelişkili ifadeler veriyor.

ÖZ ÇOCUKLARINA VE BALDIZINA TECAVÜZ

Tuncer Ustael ve Palu ailesini tanıyanlar bağlandığı programda, komşuların ifadeleri izleyenlere adeta şok etkisi yarattı.

Meryem Tahnal, tam 10 yıl önce babası tarafından öldürülen eşinin tehditleri nedeniyle hurda bir araçta ailesiyle birlikte yaşıyordu. Bir gece tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan ayrıldı. Ardından esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. Kaybolduğunda 32 yaşında olan Meryem Tahnal'ın akibeti hala gizemini koruyor.

Tuncer Ustael'in hakkındaki akılalmaz iddialar arasında işkence ve taciz de yer alıyor. Tuncer Ustael'in, sürekli işkence ettiği ve cinlerle korkuttuğu karısının önünde baldızına, kendi öz çocuklarına ve yeğenlerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

2006 yılında Meryem, kocasının kendisini fuhuşa zorlandığını söyleyerek İzmit'teki baba evine geri döndü. Ancak kocası Meryem'in peşini bırakmadı. Zaman zaman polislerin araya girerek sonlandırdıkları tartışma felaket bir sonla bitti. Meryem Hanım'ın babası Harun Palu, damadını öldürdü. İşlediği cinayet suçundan 7 yıl hüküm giydi.

İşlenen cinayetin ardından öldürülen eşin akrabaları, Meryem ve ailesinin peşine düştü. Meryem Hanım, çocuğu ve 4 aile bireyiyle birlikte bir servis aracının içinde yaşamaya başladı. Sürekli olarak yer değiştiren aile bireyleri hiçbir şekilde bir eve sığınmadı.

MERYEM 10, KIZI MELİKE 9 YILDIR KAYIP

Takvimler 2008 yılının aralık ayını gösterdiğinde 32 yaşındaki Meryem Tahnal, yaşadığı servis aracından dışarı çıktı. Ardından kayıplara karıştı. İki çocuk annesi kadının izine 10 yıl boyunca hiç kimse rastlayamadı. Meryem'in kaybolmasından bir yıl sonra Meryem Hanım'ın kızı Melike'yi amcası Halit Tahnal gelip aldı. Ancak Melike'den de 9 yıldır haber alınamıyor.

Kocaeli Körfez İlçesinin Tütünçiftlik bölgesinde hurda bir otomobilin içinde yaşamaya devam eden baba Harun ve anne Havva Palu, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Kocaeli Belediyesi'ne ait barınma evine yerleştirildi.

"TUNCER PALU, MERYEM TANHAL'I ÖLDÜRDÜ!"

Burada polise kızı ve torununun öldürüldüğünü söylediler. Anne Havva Palu'nun iddiasına göre akrabaları Tuncer Ustaer hem kızı hem torunu öldürmüştü. Emniyet cinayet şüphesiyle ilgili araştırmalar yaptı. Ama yapılan her arama çalışması olumsuz neticelendi. O dönem yanlış ifadeler verdiğini söyleyen Havva Palu, kızı ve torununun yaşadığını düşünüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu kayıp anne ve kızı Meryem ve Melike Tanhal'la ilgili olarak kardeş İsa Palu ile, olayın yaşandığı Kocaeli Körfez Tütünçiftlik sahiline gidip bölgeyi incelediler. İsa Bey, ablasının kaybolduğu yerde o dönem sık çam ağaçlarının olduğunu söyledi. Şu an ise bu alan otopark olarak kullanılıyor. Ardından kardeşinin kaybolduğu günü anlattı. Meryem Hanım'ın gece saat 02.00'de kaldıkları arabadan çıkıp tuvalete gittiğini ancak 15 -20 dakika geçmesine rağmen geri gelmediğini söyledi. Durumdan şüphelendikten sonra emniyete gittiklerini anlattı.

Televizyon programında açıklamalarda bulunan Tuncer Ustael de, Meryem'in kaybolduğu gece kaldıkları arabanın sürücü koltuğunda olduğunu ifade ederek, "Yan koltuğumda İsa Palu vardı. Diğer aile bireyleri arka koltuktaydı. Meryem, araçtan inmiş ve geri dönmemiş. Bunun üzerine eşim Emine, beni uyandırdı. Onu her yerde aradık ama bulamadık" şeklinde konuştu.

Tuncer Ustael, "Kalacak yerimiz olmadığı anlaşılınca kadınları, Kadın Sığınma Evine, bizi de başka ayrı bir bakım evine yerleştirdiler. Kayınvalidem Havva Hanım, herkesten habersiz bizim Meryem'i, İsa'yla birlikte öldürüp, sahile gömdüğümüzü söylemiş. Ben o dönem üstüme atılan tüm iddiaların doğru olmadığını emniyete verdiğim ifadede dile getirdim" dedi. Ayrıca Palu ailesi tarafından Melike'yi öldürüp Adapazarı'ndaki eve gömmekle bile suçlandığını açıkladı.

KAYIP ÇOCUKLA İLGİLİ ŞOK İDDİA

Kayıp Meryem'in kız kardeşi Melike Ayşe Palu da olay gününü anlatan bir diğer aile bireyi. Melike Ayşe Palu, "O gece hepimiz arabadaydık uyuyorduk. Meryem, kaybolduktan sonra kendisinden hiçbir şekilde haber alamadık" dedi. Kayıp çocuk Melike için ise şok iddiada bulundu, "Melike'yi Halit Tahnal ve ve Emel Tahnal bizden almaya geldi. Çocuğu kendilerine verdik. Sonra çocuk nerede diye sorduğumuzda biz sizden çocuğu almadık diye bizi suçladılar" şeklinde konuştu.

KOMŞUDAN KAN DONDURAN AÇIKLAMA:

Palu Ailesi'nin komşusu Gülbahar Sadık, ifadeleri ile kan dondurdu! İşte o açıklamalar...

"Damatları Tuncer Bey, gelene kadar evlerinde hiçbir sorun yoktu. O geldikten sonra evde sürekli olarak şiddetli tartışmalar yaşanıyordu. Bir gün seslerden rahatsız olup evlerine gittim."

"Duvarların ince sıvalarına kadar kırdıklarına şahit oldum. Tepki gösterince de 'Evde büyü var onu arıyoruz' dediler. Neye uğradığımı şaşırdım. Aile Tuncer Bey ne dese onu yapmaya başladı. Oturdukları evin eşyalarını bile sattılar. Bir ara evden ayrıldılar. Aydın Didim'e yerleştiler. Bir süre sonra Tuncer tek geldi. Elinde bir tomar para vardı. Parayı nereden bulduğunu sordum. Evi sattıklarını söyledi."

Ayrıca iddia sahibi komşu, Tuncer Bey ve ailesinin Körfez ilçesindeki Ilımlıtepe'ye gittiklerini de dile getirdi. O yerin ıssız bir yer olduğunu vurguladı. Araştırmalara dahil edilmesini istedi. Anne Havva Hanım ile çocuklarının her şeyi bildiğini ancak enişte Tuncer Bey'den korktukları için sessiz kaldıklarını söyledi. Komşu Gülbahar Sadık, Tuncer Ustael'in; Havva Palu ve çocukları İsa İle Ayşe Melek'in evlerine geldiğini söyledi.

Hep birlikte hayatın normal şartlarına uygun vaziyette oturduktan sonra gariplikler zincirinin oluştuğunu söyledi. İddiaya göre; Tuncer Bey, aniden Gülbahar Hanım'ın hareket kabiliyetini kısıtladı. İsa Palu da mağdur olan kadının yüzüne biber gazı sıktı. Ardından darp ettiler ve 10 tane senedi çaresiz olan Gülbahar Hanım'a zorla imzalattılar. Ayşe Melek ile anne Havva Hanım olanları sessizce izledi.

Gülbahar Sadık'ın oğlu, Hüseyin Sadık'ta konuyla ilgili dehşet veren iddialarda bulundu. Hüseyin Bey, annesinin yaşadığı darp olayından iki gün önce Havva Hanım'ın, Gülbahar Hanım'ın evine gidip emekli maaşını çaldığını iddia etti. Ayrıca Meryem'le kızı Melike'nin kaybolduklarından çok geç haberdar olduklarını dile getirdi.

Hüseyin Sadık, Meryem'in ilk eşi olan Ahmet Tahnal cinayetiyle ilgili de şok iddia da bulundu. Ahmet Tahnal'ı İsa Palu'nun öldürdüğünü, cinayeti cezai ehliyeti olmayacağı düşünülerek, baba Harun Palu'nun üstlendiğini ileri sürdü. Son olarak; Meryem'in çok aklı başında ve iyi bir insan olduğunu söyledi. Tam tersi olsaydı bugün kayıp olarak aranmazdı dedi ve sözlerine nokta koydu.

Müge Anlı, Tuncer Ustael'in çocuğu Enes'in ve Meryem'in çocukları Melike ve Recep'in vücudunun bazı bölgelerinde iğne izleri olduğu bilgisine hastane raporlarından ulaştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan kişilerin Tuncer Ustael'in aracında iğne (enjeksiyon) bulundurduğu iddiaları da bu korkunç olayı Tuncer Ustael'in yapmış olabileceği konusunda şüpheleri artırdı. Dün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert progamına telefonla bağlanan Kemal Bey'in anlattıkları da bu yöndeydi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Kan donduran hikayeleri ve akılları karıştıran ifadeleri ile izleyenlerin adeta kanını donduran Palu Ailesi'nin hikayesini araştıran sosyal medya kullanıcıları, Twitter hesaplarından adeta tepki yağdırdı. Birçok kullanıcı, Palu Ailesi'nin tutuklanmasi gerektiğini söylerek yetkililere çağrıda bulundu.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ!

ATV'de yayınlanan Tatlı Sert adlı programın sunucusu Müge Anlı, birkaç haftadır işledikleri Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal olayına ilişkin olarak son gelişmeleri de aktardı. Anlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Palu ailesi için sağlık tedbiri alacağını ve şüpheli Tuncer Ustael için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.