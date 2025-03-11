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        Haberler Dünya Pakistan'da tren saldırısı: 500 yolcu rehin! | Dış Haberler

        Pakistan'da tren saldırısı: 500 yolcu rehin!

        Pakistan'da yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendi. Belucistan Hükümet Sözcüsü Shahid Rind, eyaletteki Ketta'dan Hayber-Pahtunhva'daki Peşaver'e giden bir trene silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.03.2025 - 14:04 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:48
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        Pakistan'da tren saldırısı: 500 yolcu rehin!
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        Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde içinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendiği bildirildi. AFP, 450 yolcunun rehin alındığını bildirdi.

        Dawn Gazetesi'nin haberine göre, Belucistan Hükümet Sözcüsü Shahid Rind, eyaletteki Ketta'dan Hayber-Pahtunhva'daki Peşaver'e giden bir trene silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

        Güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini aktaran Rind, olayın boyutunun ve terör saldırısı olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığını ifade etti.

        Demiryolları Kontrolörü Muhammad Kaşif de trenin Ketta'daki 8 numaralı tünelde silahlı kişilerce durdurulduğunu bildirdi.

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        Kaşif, trendeki yaklaşık 500 yolcu ve personele ulaşmak için çaba sarf edildiğini kaydetti.

        Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Waseem Baig ise bölgedeki Sibi Hastanesi'nde acil durum ilan edildiği, ambulansların olay yerine yönlendirildiği bilgisini paylaştı.

        Öte yandan, trenin durdurulduğu bölgenin dağlık alan olduğu, bu da saldırganların saklanmasını ve saldırı planlamasını kolaylaştırdığı ifade edildi.

        Saldırıda ölü, yaralı ya da tutsak olup olmadığı henüz açıklanmadı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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