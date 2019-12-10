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Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi’nde Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Halitpaşa Karakol ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.
İZİNSİZ KAZIYLA ORTAYA ÇIKARDILAR
Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi’nde sit alanı ilan edilen bir bölgede tarihi kalıntıların bulunduğunu tespit eden 3 şüpheli, bölgede yaptıkları keşiflerin ardından boş arazide izinsiz kazı yaparak M.Ö. 200’lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını ortaya çıkardı.
ERKEN ROMA DÖNEMİNE AİT ESER
İHA'da yer alan habere göre kazının ardından mozaik parçasının fotoğraflarını ve görüntülerini çeken şüpheliler mozaik parçasını görüntü ve fotoğrafları mozaik parçasını pazarlamak için kullandı. 2 bin 200 yıllık erken Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eseri satmak isteyenlere yönelik Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Halitpaşa Karakol ekipleri operasyon düzenledi.
MOZAİĞİ İŞADAMINA PAZARLADILAR
Olay yerine giden jandarma ekipler, milattan önce 200'lü yıllarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mozaiği yurt dışındaki bir iş adamına 30 milyon dolara pazarlamaya çalışan 5 kişiyi gözaltına aldı.
5 ZANLIDAN 3'Ü TUTUKLANDI
Mozaik kalıntılarının bulunduğu alan ise koruma altına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 5 zanlıdan M.Ö. (21),İ.Ö. (47) ve D.A.(55) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"YABANCI İŞADAMI 8 MİLYON DOLAR ÖNERDİ"
Ayrıca ismi belirtilmeyen bir ihbarcının ifadesi de ortaya çıktı. İsminin gizli kalmasını isteyen ihbarcı jandarmaya verdiği ifadesinde bulunan mozaiği İstanbul'da yabancı bir iş adamının 8 milyon dolara satın almak istediğini ancak tarla sahibi İ.Ö. ile kardeşi H.İ.Ö.'nün önerilen rakamı yeterli bulmayıp teklifi kabul etmediğini söylediği öğrenildi.
ÇİNGENE KIZINDAN DAHA GÜZEL İDDİASI
Öte yandan ihbarcı zanlıların mozaiğin altında da daha değerli tarihi eserlerin olduğunu bildiklerinden fiyatı katlayarak alıcıdan yaklaşık 30 milyon dolar istediklerini öğrendiğini, eserin Gaziantep'te paha biçilemeyen Çingene Kızı figürlü mozaikten daha güzel ve değerli olduğunu düşündüğü için tarihi eserlerin yerinde kalması için jandarmaya ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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