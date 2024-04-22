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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Saat, zaman fark etmez. Ülkenin Cumhurbaşkanı randevuyu hangi güne, takvimine göre verirse biz ona uyarız." dedi.

Özel, NOW TV canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmadan Meclis'i kurduğunu hatırlatan Özel, Türkiye'de demokrasinin yeniden kurulmasına, milli egemenliğin kurtarılmasına ve yeniden millet hakimiyetinin tam olarak sağlanmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde milletin, patronun kim olduğunu gösterdiğini, 10 ay önce yüzde 51 oy verdiği partiyi ikinci parti, CHP'yi ise tek başına yüzde 38 ile birinci parti yaptığını kaydetti. REKLAM "Ne olursa erken seçim isteyeceksiniz?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi: "Çıktım meydanlara millete, 'AK Parti'nin MHP'nin değerli seçmenleri bu bir genel seçim değil, bu bir yerel seçim, bunlara bir sarı kart gösterin, sizin sesinizi duymuyorlar 10 ay önce oyu aldılar bakın ne yapıyorlar.' dedim. Onların da bize önemli bir kısmı oy verdi. Şimdi bu oy veren seçmenden oyu alıp ertesi gün erken seçim dersen o demez mi, 'Hani bu yerel seçimdi? Hani sarı kart gösterecektik?' O nedenle ben '31 Mart seçim sonuçları açısından erken seçim çağrısı yapmayacağım' dedim. Ama emeklinin, işçinin sesini duymazsan, gençlerin özgürlüklerini kısıtlayıp geleceklerini karartmaya devam edersen, çiftçiler 45 liralık mazotla perişan olmuş durumdaysa. mazotun vergisini, ÖTV'sini, KDV'sini kaldırıp çiftçi desteklerini kanundaki seviyelerine çıkarmazsan ve o millet, patronun kendisi, hepimizin efendisi erken seçim isterse o gün ben de 'Haydi erken seçim' derim."

REKLAM "ÇOK YAKINDA BÜYÜK BİR EMEKLİ MİTİNGİ YAPACAĞIZ" CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erken seçim yakın mı sizce?" sorusu üzerine, "Böyle giderlerse yakın olur." dedi. Milletin sesi duyulmazsa erken seçim isteyebileceğini ifade eden Özel, "Ben ana muhalefet lideri olarak bu dönemde yerel seçim sonuçlarını göstererek bir erken seçim çağrısı yapmayacağım. Millet çağırınca bütün siyasiler o sesi duymak zorundadır. Milletimize kulak vermeye devam edeceğim." diye konuştu. Özel "Şimdi emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse ben de haydi derim. Böyle giderlerse yakın" dedi.

Emeklilerin ekonomik durumunun çok kötü olduğunu dile getiren Özel, "Çok yakında büyük bir emekli mitingi yapacağız." dedi. Mitingin yeri ve zamanının değerlendirileceğini belirten Özel, mitinglerinin barışçıl, ses duyurmaya yönelik olacağını kaydederek, "Ama emeklinin sesini duymamaya devam ederlerse emeklilerin sesini duyurmak için üstüme ne düşüyorsa yapacağım." ifadesini kullandı. Özel, bir başka soru üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, Kayseri'deki fidan dikimi töreninde yaptığı açıklamaları da şöyle değerlendirdi:

"Özhaseki, 'Zümrüt gibi bir memleketimiz vardı, yani yemyeşil. Nasıl bu hale geldi' diyor. Ya böyle bir şey olur mu? İnsanda birazcık utanma olur. Böyle bir şey söylenir mi? Sizin yüzünüzden, 'ben, ben' diyen var ya onun yüzünden. Özhaseki bilmiyor mu? Açsın baksın, örneğin Ordu'nun yüzde 70'i, Kayseri'nin yüzde 65'i, birçok illerde yüzde 65-70-80'i maden alanı olarak işaretlendi." REKLAM Özel, ülkenin varlıklarının çıkarılması gerektiğini, maden çıkarılmasının düşmanı olmadığını belirterek, "Ama en vahşi madencilik yöntemleriyle altın çıkarılıyor, siyanürle arındırılıyor, posası bize kalıyor." yorumunda bulundu.

Açık madencilikle ülkenin perişan edildiğini savunan Özel, "Özhaseki şunu bilsin, Türkiye'nin dört bir yanını yabancı maden şirketlerine açıp kötü ekonomi yönettikleri için talan ettirdiler. O güzelim Anadolu'yu bu hale getiren kendi partisinin zihniyetinden başkası değildir." diye konuştu. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine Özel, konuyu partinin bütün yetkili organlarıyla konuştuğunu, ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile istişare edeceğini belirterek, "Siyasette 22 yıldır iktidar ile muhalefetin birbiriyle temasının neredeyse hiç olmadığı süreçte paradigma değişikliğine gidiyoruz. Önemli bir kırılma noktasındayız. Bayramda nezaket telefonunu açtık. Şimdi önümüzdeki toplantı bir çalışma toplantısı. Sayın Cumhurbaşkanı da buna olumlu baktığına ilişkin açıklamalarını yaptı." cevabını verdi.

REKLAM Özgür Özel, "Eski genel başkanlara neyi danışmak istiyorsunuz?" sorusunu "Böyle kritik bir görüşmeden önce genel başkanlarıma daha önce bu görevi yapmış olan çok değerli büyüklerime hem yetkili organlardan aldığım görüşler doğrultusunda oluşturduğumuz fikirlerden bahsedeceğim hem de görüşmeye ilişkin önerilerini alacağım, içeriğe ve görüşmeye yönelik görüşlerini alacağım. Bu imkanı bulduktan sonra da Sayın Erdoğan'dan randevu talep edeceğiz. Onların takvimine uygun olarak da görüşeceğiz." şeklinde yanıtladı. "Yer, saat belli mi? Fark eder mi?" sorusuna karşılık Özel, "Daha istemedik. Saat, zaman fark etmez. Ülkenin Cumhurbaşkanı randevuyu hangi güne, takvimine göre verirse biz ona uyarız." dedi. Erdoğan'ın randevuyu Çankaya Köşkü'nde vermesi halinde son derece şık olacağını ifade eden Özel, görüşmenin Meclis ya da AK Parti Genel Merkezi'nde de yapılabileceğini aktardı.

"BEŞTEPE'DE RANDEVU VERİLİRSE BEŞTEPE'YE DE GİDERİM" Özgür Özel, "Beştepe'yi söylemiyorsunuz." denilmesi üzerine, şöyle konuştu: "Doğrudan tercih etmem. Ama mekan tartışmasıyla da böyle önemli bir görüşmeyi heba etmem. Beştepe'de randevu verilirse Beştepe'ye de giderim. Sırf mekanın yeri açısından 'Beştepe'ye gitmiyorum senle görüşmüyorum.' demem. Çünkü içerik yer tartışmasından önemli. Ama ben Atatürk Orman Çiftliği'ni Atatürk'ün vasiyetinin aksine yapılmış mimarlar odasının açtığı davalara, bütün itirazlara rağmen kanun ve hukuk tanımadan yapılmış bir mekan yerine Atatürk'ün hatırası olan Çankaya Köşkünü tercih ederim. Böyle bir görüşme için son derece şık olur, kendileri de böyle değerlendirirler diye bekliyorum."

REKLAM "YENİ ALINAN BELEDİYELERİN BORÇLARINI CUMHURBAŞKANIYLA KONUŞACAĞIM" "Belediyelerin borçlarıyla ilgili CHP ne yapacak?" sorusu üzerine Özel, "Cumhurbaşkanıyla konuşacağım bunları. Toplam borcu da çıkaracağım, 'Böyle bir borç devraldık sizin belediyelerden', 'AK Parti belediyeciliği, gerçek belediyecilik diyordunuz, rakam bu.' diyeceğim." dedi. Özel, "Topladığınızda rakam nedir?" sorusu üzerine de "Erken bir şey söylemeyim, arkadaşlar çalışıyor. Ama tahmin ediyorum, 50 milyarın üzerinde 100 milyara yakın bir borcun çıkacağından eminim, belki aşabilir göreceğiz. Bu borçların dönmesi, bu hizmetin verilmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanıyla oturacağız, görüşeceğiz, müzakere edeceğiz, nasıl olacağını düşüneceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde atması beklenen imzalar var. Yurt dışından inanılmaz krediler bulmuşuz, bir imzaya bakar. O konuyu konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Belediyelerin borçlarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde atılacak adımların da olduğunu dile getiren Özgür Özel, şunları kaydetti: "Başkanlarımızın yapması gereken işler var. Meclis yapar mı? Çoğunluk bizde değil, yapmayabilir. Sayın Cumhurbaşkanı yapar mı? Anlatacağız, yaparsa yapar, yapmazsa yapmayabilir. Ama bu salonun (CHP'li belediye başkanlarının) mazereti yok. Bu salondaki arkadaşlar görevlerinin başına gittiler, temiz, şeffaf, adil, tasarruflu bir şekilde yönetecekler. O borçlar bir şekilde dönecek. Biz de kendilerine kaynak bulma noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizim elimizde olan belediyelerde sorun yok. Yeni alınanların borçlarını bir şekilde halledeceğiz."

REKLAM "EŞ, DOST, AKRABAYI SAKIN BELEDİYELERE DOLDURMAYIN DEDİM" CHP'li belediye başkanlarına, "İşiniz gücünüz hizmet olsun, asla ve asla milletin bu yokluğunda, onları rahatsız edecek harcamalar yapmayın." dediklerini aktaran Özel, şöyle devam etti: "Herkesin çocuğu işsiz, belediyeyi biz aldık diye CHP'lilerin çocukları işe girmeye başlarsa, millet der ki, 'Bunlar kendilerine almış belediyeyi, bana almamış.' O yüzden liyakata önem verin, mülakat yapın, şeffaf ve adil olun. İşe giren hakkıyla girsin, giremeyen girenin niye girdiğini bilsin. Kamuoyu, 'CHP geldi, kendisi için belediyeleri aldı' demesin. 'Bu kadar işsizlik varken yapmayın, hele hele eş, dost, akrabayı sakın belediyelere doldurmayın. Eğer bunları yaparsanız o sarı kart AK Parti'ye özgü değil veya bu demokrasi tokadı AK Parti'ye değil, bu tokat, şatafata, kibre, israfa vurulmuş tokattır, sen yaparsan sana da vururlar' dedim."

Kamuya atamalarda mülakat mağdurlarının bulunduğunun belirtilmesi üzerine Özgür Özel, atanmayan öğretmenleri, mülakat mağdurlarını her zaman gündemlerinde tutacaklarını dile getirdi. Mülakat mağduru gençlerle birlikte mücadele edeceklerini, gerekirse "mülakata hayır", "mülakatı kaldır" mitinglerinde gençlerle buluşabileceklerini ifade eden Özel, "Bunları Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemizden sonra netleştiririz. Yani mülakatın kaldırılmasına yönelik bir adım atılacaksa mitinge gerek yok. Ama gençlerin sesini duyururuz." dedi. CHP Lideri Özgür Özel, "Üstü örtülü bir IMF programı var mı memlekette?" sorusuna karşılık da şöyle konuştu:

"Evet. Üstü örtülü bir IMF programı var. IMF ile el sıkışıyorlar, poz veriyorlar, anlaşma yapıyorlar. Ama Tayyip Erdoğan 'IMF'yi Türkiye'den biz gönderdik'i büyük bir propaganda malzemesi olarak kullandığı için itiraf etmiyorlar. IMF geldiğinde, stand-by anlaşması yapıldığında neler isteyecekse ona benzer kemer sıkma politikalarını iktidar şimdi uyguluyor." Özel, asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini, iktidar olmaları halinde de gençlerin bütün dünyaya vizesiz gideceğini belirtti.