Son dakika: Özgür Özel: Ekrem Bey içerideyse, en yüksek oyu kim alacaksa o adayımız olur | Son dakika haberleri

Son dakika: Özgür Özel: Ekrem Bey içerideyse, en yüksek oyu kim alacaksa o adayımız olur | Son dakika haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında, "Ekrem Bey içerideyse, en yüksek oyu kim alacaksa o adayımız olur" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programında açıklamalarda bulundu. Özel, Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasağının kaldırılması durumunda aday olup olmayacağını da konuştu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve Saraçhane'deki protestoların başladığı 19 Mart haftasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasağının kaldırılması durumunda aday olup olmayacağına ilişkin açıklama yapan Özel, “Ekrem Bey içerideyse, en yüksek oyu kim alacaksa o adayımız olur” dedi. Ancak, İmamoğlu’nun yerine adaylık sürecinin, onun siyasi yasağını kaldırarak yeniden seçilebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özel "Ekrem Bey içerideyse, en yüksek oyu kim alacaksa o adayımız olur. Ama o adaylık milletin adayı Ekrem İmamoğlu’nun yerine, bu süreçte siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkarmak, onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılır. O aday olan arkadaşımız kimse Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir" dedi.