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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Özgür Özel'e 500 bin liralık "cuntacı" davası | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'e 500 bin liralık "cuntacı" davası

        CHP lideri Özgür Özel'e "cuntacı" ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:54
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        Özgür Özel'e 500 bin liralık "cuntacı" davası
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "cuntacı" ifadeleri nedeniyle aleyhinde 500 bin liralık tazminat davası açıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunuldu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın X hesabından açıklama yaptı.

        Aydın "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" dedi.

        Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

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