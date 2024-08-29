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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu partiden ne bölücü çıkar ne din düşmanı ne de bu ülkenin faydasının dışında bir iş yapacak kimse çıkar. Bu parti inanç özgürlüğüne de başını örtüp okumak isteyen Dilara'ya da sokakta özgürce eleştiri hakkını kullanan Dilruba'ya da sahip çıkar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir programı kapsamında Ayvalık ilçesine geldi. Özel, CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı binası önünde vatandaşlara seslendi. Partisinin Ayvalık ilçe teşkilat binasını babaevi olarak nitelendiren Özel, "Buranın tapusu hiçbirimizin üzerinde değildir. Ne bende ne Kemal Bey'de ne rahmetli Ecevit'te ne İnönü'de. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.

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Türkiye'nin bütün demokratlarının 31 Mart'taki çağrıya uyduklarını belirten Özgür Özel, "Türkiye İttifakı'ndaki herkesi, siz aslan sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, bu ülkeyi seven, birbirini seven, daha eşit, daha adil, daha zengin ve daha özgür bir Türkiye isteyen bütün demokratları babaevine çağırıyoruz" diye konuştu. 'ESAS BÜYÜK BAŞARIYI İLK GENEL SEÇİMLERDE YAŞAYACAĞIZ' Millet İttifakı'nın geçmişteki bileşenleri olarak Ankara’da anlaşamadıklarına dikkat çeken Özel, Türkiye ittifakı olarak sunulan adaylarla ittifakla yüzde 43 oy alınan Balıkesir'de, ittifaksız yüzde 52 oy aldıklarını söyledi. Özel, "Türkiye İttifakı'nı iktidar yapanlara yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarıyı yerel seçimlerde bırakmayacağız. Bunu sürdüreceğiz. Yerel seçimin akşam şunu söyledik; 'Bu bir zafer değil. Bu bir başarı ama çok önemli bir görevi sırtımıza yükleyen bir başarı.’ Biz bundan sonra kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan, adil, düzgün bir şekilde görev yapacak, belediye başkanlarımızla birlikte bu bize verilen krediyi en iyi şekilde kullanacağız ve esas zaferi, esas büyük başarıyı hep beraber yapılacak ilk genel seçimlerde yaşayacağız" ifadelerini kullandı. REKLAM

‘PARTİMİZİ İKTİDARA HAZIRLAYACAĞIZ’ "Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, hepimizin partisi iktidar olacak" diyen Özel, "4 Eylül'de Sivas'ta başlayacağımız, 9 Eylül'de Ankara'da bitireceğimiz büyük değişim kurultayında, partimizin hem tüzüğünü demokratikleştireceğiz hem de iktidar programını hazırlayacağımız parti programının başlangıç toplantılarını yapacağız. 6 günlük bir kurultayla partimizin iktidara hazırlayacağız" dedi. Görüşme ve temas yerine kavganın sürmesi, kutuplaşmanın ayrılığa dönüşmesi ile birilerinin iktidarını sürdürmeyi amaçladığını söyleyen Özel, "Bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Şöyle diyorlar; 'Evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin, ama oyu bize vermelisin. Niye? Çünkü vatanı böldürecekler. Çünkü bayrağı indirecekler. Çünkü ezanı dindirecekler.’ Buradan şunu söyleyeyim; ezanlar dinmiş mi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları ve Kuvayımilliye ruhuyla Kurtuluş Savaşı ve kuruluş gerçekleşti. Bu ülkede camiler kilise olmaktan, ezanlar susmaktan kurtuldu. Bayrağı indirmeye kalktılar. O bayrağı elde tutan, gönderde tutan bizim Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatan ve başaran kurucu kadrolarımızdı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü" dedi.

'GELECEK SENE GELDİĞİNİZDE SU SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK' Balıkesir'in mali olarak Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçmiş yönetimin Edremit Körfezi'nde ve Ayvalık'ta su sorunuyla ilgili adım atmadığını söyledi. Özel, "Borcu ödemeyi bırakın, faizinin ödenecek hali yok. Büyük bir plansızlık ve yatırımsızlık yapılmış. Ancak Ahmet Akın projeyi hazırladı. Biz elimizden gelen desteği hazırladık. Size şu kadarını söylüyoruz. Ahmet Akın dün bana da söyledi. Kamuoyuna da söyledi. Gelecek sene geldiğinizde su sorunu çözülmüş olacak. AK Parti'den susuz aldığı belediyeyi suya kavuşturuyor, huzura kavuşturuyor. Alın size CHP belediyeciliği" diye konuştu. REKLAM

'DİLRUBA'YI CEZAEVİNDE ZİYARET EDECEĞİM' Türkiye'nin gündeminde önemli bir mesele olduğunu belirten Özel, “Geçtiğimiz haftalardan bir isimle bugün kamuoyunda duyulan bir ismi birlikte telaffuz etmek isterim. Bunlardan bir tanesi Dilruba, bunlardan bir diğeri de Dilara. 2 genç kadın. Dilruba'nın bir sokak röportajında söylediği sözlerin hepsine katılmayabilirsiniz. Birtakım ithamlar geçtiğinden dolayı söylediği sözler maksadını aşmış olabilir. Ama genç bir kadın düşüncelerini ifade ediyor. Onu aldılar, götürdüler, tutukladılar ve eylül ayının 3'ünde mahkemeye çıkaracaklar. Yarın sabah hepimiz adına Dilruba'yı cezaevinde ziyaret edeceğim ve kendisini 9 Eylül'deki partimizin açılış törenine, partimizin kuruluş yıldönümüne davet edeceğim" dedi. 'ÖNEMLİ OLAN BU ÜLKENİN EVLATLARI, GENÇLERİNİN ÖZGÜRLÜKLERİDİR' Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Dilara'nın da Dünya Diş Hekimliği Kongresi'ne katılmasının başörtülü olması nedeniyle engellenmesini tasvip etmediklerini söyleyen Özgür Özel, “Başı açık, başı kapalı. Önemli olan bu ülkenin evlatları, gençlerinin özgürlükleridir. Yaşam biçimidir. İsteyen istediği gibi yer, içer. İsteyen istediği gibi örtünür, isteyen istediği gibi giyinir, hepsinin teminatı vardır ve bunların hepsinin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dilara'nın geleceğini de Dilruba'nın geleceği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin güvencesi altında" diye konuştu.

'ALTI OK HEPİMİZİN GÖĞSÜNE KAZINMIŞTIR' "CHP demek Türkiye ittifakı demektir" diyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı: REKLAM "Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye ittifakı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yegane ittifakıdır. İçinde milliyetçiliğinde olduğu altı ok hepimizin göğsüne kazınmıştır, zihnine kazınmıştır. Bu partiden ne bölücü çıkar ne din düşmanı ne de bu ülkenin faydasının dışında bir iş yapacak kimse çıkar. Bu parti inanç özgürlüğüne de başını örtüp okumak isteyen Dilara'ya da sokakta özgürce eleştiri hakkını kullanan Dilruba'ya da sahip çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın partisidir. Birileri istiyor diye kavga etmeyeceğiz. Bu yüzden birileri istiyor diye kutuplaşmayacağız. Yoksulluk konuşulmasın diye kavga icat edenler, işsizlik konuşulmasın diye polemik üretenler, güvencesizliğin üstünü siyasi kavgayla örtenlere inat, biz bu milletin gerçek sorunları dışında hiçbir sorunu konuşmayacağız. Hiçbir şekilde suni gündemlere teslim olmayacağız. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkedeki tüm vatandaşlarımızı birlikte kucaklamaya devam edeceğiz." 'TÜRKİYE TARİHİ DÖNÜM NOKTASINDA' Balıkesir’deki programına devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart’ta halkın kendilerine kredi verdiğini ve bunu iyi kullanarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için fırsatı çok doğru değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Özel, "Biz üzerimize düşeni doğru yaparsak, iyi yönetirsek, şeffaf yönetirsek millet genel iktidarı da bize verecek. Bu seferki öyle birkaç belediyeyi değil, ekonominin yüzde 80’ini, turizmin yüzde 92’sini, nüfusun yüzde 95’ini CHP'li belediyelere emanet ettiler. Bu, 'Ben size bir yatırım kredisi veriyorum. Bir tüketici kredisi değil, alın tüketin diye değil. Bu krediyi doğru kullanın diye' demek. Günü geldiğinde, genel seçim atmosferine girdiğimizde bakacağız. Aynı bankalar gibi verdiği kredi iyi kullanılıyorsa fazlasını vermek için gelirler. Kötü kullanılıyorsa geri çekmek isterler. Vatandaşın bize yaptığı, CHP'nin ve Türkiye'nin geleceğine yaptığı bu yatırımı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için vatandaşın gösterdiği bu teveccüh ve geleceğe dönük olarak bize tanıdığı bu fırsatı çok doğru değerlendirmeliyiz. Bu sadece bizim parti olarak yakaladığımız bir fırsat değil. Adeta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönümü olması" dedi. REKLAM

'CHP'NİN ON YIL YÖNETECEĞİ ÜLKEDE BUGÜNKÜ PARAYLA MAZOTUN 4 LİRA OLDUĞUNU GÖRECEKLER' Yüzyıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönünü sadece bir yön olarak değil, bir hedef olarak batıya çevirdiğini belirten Özel, "Gelişmiş demokrasilere, muhasır medeniyetleri yakalayıp geçmeye, bilime, fene, mütevazı siyasetçilerin ve zengin halkların olduğu, ileri demokrasilerin olduğu yöne çevirdi. O yönde ilerleyen herkesin ortalama Avrupa Birliği'nde 45 bin dolar milli geliri var. Avrupa Birliği'nin önceki üyelerine baktığınızda 55 bin dolarlık bir ortalama milli gelir var. Oysa o hedefi terk edip sonra dönüp Şangay İşbirliği Örgütü'nün peşine takılınca, oradaki milli gelir ortalaması da 4 bin 500 dolar. Arada 10 kat fark var. Türkiye tarihi dönüm noktasında. Yapılacak ilk seçim bir yönüyle yeniden referandum olacak. Bu sefer referandum zengin, müreffeh Avrupa'nın bir parçası hukukun üstünlüğünün kalkınma getirdiği bir Türkiye mi? Yoksa Şangay İşbirliği Örgütü'nde olduğu gibi güçlü liderlerin, yoksul halkların olduğu bir Türkiye mi? Onu belirleyecek. Gelecek seçimlerden sonra Türkiye'yi 10 yıl Cumhuriyet Halk Partisi yönetirse maaşlardan değil ama fiyatlardan birer sıfır atılacak. AK Parti yönetirse fiyatlara bir sıfır daha gelebilir ama maaşlardan kimse bir şey beklemesin. Cumhuriyet Halk Partisi en az 45 bin dolarlık bir milli gelir teklif ediyor Türkiye'ye. AK Parti'nin götüreceği yerde de milli gelir 4 bin 500 dolar. İnanın bu satın alma gücüne on kattan daha fazla etkili. Yani bugün AK Parti'nin yönettiği ülkede mazotun 40 TL olduğunu görenler CHP'nin on yıl yöneteceği ülkede bugünkü parayla mazotun 4 lira olduğunu görecekler" diye konuştu. 'KUTUPLAŞMA İKLİMİ ORTADAN KALDIRILMALI' Özel, ardından Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 34'üncü Burhaniye- Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Burada konuşan Özel, Türkiye’nin sorunlarının aşılması için kutuplaşma ikliminin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'dir. Türkiye'nin partisidir. Berkin Elvan'la, Abdullah Tayyip Olçok. Biri elinde ekmeğini almış evine giderken gezi olaylarında vurulan ve birileri tarafından annesi yuhalatılan Berkin Elvan'la, 15 Temmuz gecesi babasının yanında vurulup öldürülen Abdullah Tayyip Olçok'a birlikte yas tutmadan, o iki 15 yaşında çocuğu da birlikte sahiplenmeden, bu kutuplaşma iklimini ortadan kaldırmadan Türkiye'nin sorunlarının aşılması mümkün değildir. O iki çocuğa birden yas tutan da mağdur olan kimsenin hakkını arayan da Türkiye'nin kurucu partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi. REKLAM SUAVİ SONRASI BELEDİYELERE TALIMAT Son 2 yılda 30 tane festivalin iptal edildiğini söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "En son geçtiğimiz günlerde maalesef bizim bir belediyemiz, bir siyasi partinin yan kollarının ortaya koyduğu bir takım tuhaf tepkiler, eylemler sonucunda Suavi konserini iptal etti. Bütün belediyelerimize yazı gönderip, 'Eğer bir konser planlandıysa ve herhangi bir sebeple iptal edilmesi aklınızdan geçiyorsa, bunu önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne bildireceksiniz, onu bileceğiz' dedik." 'KONSERİ İPTAL EDİLEN SUAVİ 1 MAYIS’TA SAHNE ALACAK' Suavi’nin evine gittiğini söyleyen Özel, "Suavi'nin evine gittim. Hepimiz adına kendisinden özür diledim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacağını söyledim. İptal edilen o küçük konserinin yerine 1 Mayıs Dünya Barış Günü'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Suavi konseri düzenliyor. Hep birlikte orada olacağız. Bu memlekette hiçbir sanatçının dünya görüşünden dolayı hedefe konmasını, şeytanlaştırılmasını, sanatına engel olunmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz" dedi. REKLAM İZMİR DİKİLİ'YE GEÇTİ; MELEK MOSSO KONSER VERDİ CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir programının ardından İzmir’in Dikili ilçesindeki 'Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali' açılışına katıldı. Açılışa Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve CHP il ve ilçe başkanları, milletvekilleri katılım gösterdi. Açılış, konuşmaların ardından sanatçı Melek Mosso’nun konseri ile devam etti. Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Geçen sene Dikili’de yaptığım konuşmadan sonra benim genel başkan adayı olmam ile birlikte kamuoyu ‘ilk adım Dikili'de atılmıştı, çoban ateşi Dikili'de yakılmıştı’ dedi. Doğrudur o ilk konuşmaydı. Önemli bir konuşmaydı. Orada beni çok seven, çok değerli insanlar, yüreklerindeki büyük bir üzüntüye rağmen nezaket alkışı yapıyorlardı. Ben de onlara ne kadar iyi insanlar olduklarını ama ne kadar zor bir durumda olduğumuzu ve bir çare bulmamız gerektiğini açık yüreklilikle ifade etmiştim" dedi. 'OSMAN ÖZGÜVEN'İ BURADAN MİNNETLE ANIYORUM' 'Benim için ilk adım Dikili'de atıldı derken bu festivalin ilk olanı 1986 yılına gitmek gerekir' diyen Özel, "Ben 11- 12 yaşında henüz ortaokula giden bir gençken, çocukluktan gençliğe geçen birisiyken sevgili kardeşim Barış'la birlikte o ilk ve ikinci festivali büyük bir merakla ve ilgiyle takip ediyorduk. Daha öncesinde Atatürk İlköğretim Okulu'nda ve kız meslek lisesindeki sınıflar, öğretmenlerin ailelerinin tatil yapması için bir nevi pansiyonlaştırılıyordu. Annem ve babamla birlikte biz de oraya geliyorduk. Sonra Dikili’yi çok sevdik burada bir apartman dairemiz oldu. Şimdi de yine yakın bir yerde bir başka apartman dairesinde annem, babam bütün bir yaz boyunca sizlere emanet. O günlerde İzmir Anadolu Lisesi'nde yatılı okuyordum. Tahminen 3’üncü festivalden itibaren yatılı okul arkadaşlarımın kurduğu çadırda kalarak 10- 20 kişi Dikili Festivalini takip etmeye başladık. Burada bir ismi anmadan geçmek vefasızlık olur. 1980 darbesinden sonra Türkiye’de herkes sinmiş, susmuş, bastırılmış ve demokrasi nefes alacak bir boşluk, bir delik, bir pencere ararken, o pencereyi Dikili'den bütün Türkiye'ye açan Osman Özgüven'i buradan minnetle anıyorum. Çamlar altında, Uğur Mumcu'yla, İlhan Selçuk'la, Ali Silmen'le tanıştıysam Osman Özgüven sayesindedir" diye konuştu. 'İLK İLÇE MİTİNGİNİ DİKİLİ'DE YAPMIŞTIM' Özel sözlerine şöyle devam etti: "Gonca Ezgi kafesinde, sosyalist Enternasyonel’in temsilcilerini Türkiye'deki en etkin sol siyasetçilerle birlikte dinlediysem ve düşünce, yapım babamın, annemin, ailemin, öğretmenlerimin katkısı çok büyüktür ama bir sosyal demokrat, sol görüşe sahip bir genç olduysam, sendikal mücadeleye saygı duyduysam ve sınıfların birbiri üzerine egemenlik kurmadığı sınıfsız bir toplumu özlediysek, hep birlikte üretmeyi hep birlikte paylaşmayı, kimsenin kimseyi ezmemesini hiçbir özgürlüğün engellenmemesini benimsediysek hepsinde Dikili'nin payı vardır. 31 Mart'ta ilk ilçe mitingini de Dikili'de yapmıştım. İzmir'de birileri 31 Mart'ta Türkiye'de felaket, İzmir'de rezalet beklerken, biz 31 Mart'ta 31 belediye başkan adayı gösterdik. Sizler Cumhuriyet Halk Partili 29 belediye başkanını seçtiniz. Bugün İzmir'de 29 kişide, 28’i ilçe belediye başkanı, biri büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 29 belediye başkanının cebinde birer anahtar var. Kadınların çantasında birer anahtar var. O anahtarlar belediye kapısının ya da kasasının anahtarı değil ilçenin ya da İzmir'in altın anahtarı da değil. O anahtarlar Atatürk'ün partisinin, Cumhuriyetin 2. yüzyılındaki iktidarının anahtarlarıdır. Bunun için hem belediyeciliğin temel hizmetlerine en iyi şekilde yapacaklar hem bugünkü büyük, yakıcı ekonomik krizde vatandaşlarımıza sahip çıkacak, sosyal politikaları hayata geçirecekler hem de kültür ve sanatın, sanatçının, düşün insanlarının ve onların verdikleri bilgilere, emeklere, ekmek kadar su kadar değer veren siz İzmirlilerin beklentilerinin tamamını karşılayacaklar. Ben kendilerine güveniyorum. Onlardan tarihin en başarılı belediye başkanlıkları dönemini yaşatmalarını ve önümüzdeki seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının önünü açmalarını bekliyorum." 'BİRİLERİ TARAFINDAN YAŞAM BİÇİMİNE, TERCİHLERE MÜDAHALE EDİLİYOR' Türkiye'de konserler ve festivallerin iptal edildiğini belirten Özel, "Birileri tarafından yaşam biçimine, tercihlere müdahale ediliyor. Biz 30- 38 sene önce burada 141- 142’yi 146’ncı maddeyi 130’uncu maddeyi konuşuyorduk. 40 sene olacak halen düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü üzerinden birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Suavi konserinin gözü dönmüş bir grubun protestolarına ve bir başka konser de ondan korkup, kaygılandığı için iptaline neden oldu. Suavi’nin evine gittim. ‘Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Eğer senin bir konserine bir kez daha böyle bir tehdit olursa o zaman ben ne yapacağımı biliyorum’ dedim. Şimdi Suavi’nin 30’u akşamı Aydın'ın Çine ilçesindeki konserini birileri hedef gösteriyor. O konserin iptal edilmesi için baskı yapıyorlar. O gece, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte İzmir fuarını açılışının ardından İzmir İl Başkanımız bütün ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla birlikte Çine'ye Suavi dinlemeye gidiyoruz. Türkiye'yi korkunun, baskının altında ezmeye çalışanlara, emekçiyi, sanatçıyı, gençleri ezenlere de şunu söylüyorum; Kibriniz yetti. Kimseye yukarıdan bakmayın. Kimseyi karınca gibi görmeyin. O karıncayı size ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye'nin bütün ilçelerini Dikili yapana kadar, Dikili gibi iyi yönetilen özgürlüklerin hakim olduğu, kardeşliğin, barışın, huzurun kenti yapana kadar hep birlikte çalışacağız" ifadesine yer verdi.