Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara-İstanbul otoyolunda fırlayan taş, otomobildeki pilotun ölümüne neden oldu - Haberler

Otoyolda fırlayan taş, otomobildeki pilotun ölümüne neden oldu

Ankara-İstanbul otoyolunda, Saygın Doğan karşı şeritten gelen aracın fırlattığı taşın, aracına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Araçta bulunan iki kardeşi ise yaralandı

Giriş: 22.06.2023 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara-İstanbul otoyolunda fırlayan taş, otomobildeki pilotun ölümüne neden oldu - Haberler
Görünmez taş! Otoyolda akılalmaz ölüm
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'da pilot Saygın Doğan (38), otoyolda otomobiliyle seyir halindeyken karşı yoldan bir aracın geçişi sırasında fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan Saygın Doğan, kardeşleri Simge (34) ve Sezgi Doğan (38) ile Ankara'da yaşayan babaannesini ziyaret ettikten sonra İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Saygın Doğan otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taş aracın üzerine geldi. Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş Saygın Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı.

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ, KARDEŞLERİ YARALI

Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan feci şekilde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralandı. Yaralı kardeşler çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İLK DEĞERLENDİRME: TAŞ

Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Pilot Saygın Doğan'ın cenazesi, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doğan'ın ölümüne neden olan ve bir kamyondan yola düştüğü tahmin edilen taşın, bir aracın geçişi sırasında fırlamış olabileceği belirtildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Doğan'ın cenazesi, yarın Adana'da düzenlenecek cenaze töreni ardından toprağa verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Siirt'te tarım araçları devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Siirt'te tarım araçları devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Cip ile otomobil çarpıştı, sürücüler öldü
Cip ile otomobil çarpıştı, sürücüler öldü
İki ailenin kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 6 yaralı
İki ailenin kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 6 yaralı
Tokat Valiliği şebeke suyundan zehirlenme iddiasını yalanladı
Tokat Valiliği şebeke suyundan zehirlenme iddiasını yalanladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.