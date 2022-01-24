Otoparkın çatısı çöktü! Facia kıl payı atlatıldı

AA

Olayda otopark olarak kullanılan eski pazar yerinin çatısı çöktü. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre, Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çökmenin yoğun kar yağışı nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

"25-30 ARAÇTA HASAR VAR"

Gül, "İlk belirlemelere göre 25-30 araçta hasar var. Şu an tespit ettiğimiz herhangi bir can kaybı yok. Arkadaşlarımız, belediye ekiplerimiz enkazı kaldırıyor. İnşallah 10-15 dakika içinde netleşecek. Büyük geçmiş olsun. Bu arada özellikle kar yükü yüksek olan noktalardaki vatandaşlarımızı da olabildiğince buraların altına girmeme konusunda uyarmak istiyorum." dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da yeni pazar yeri yapıldığını, bu alanın sadece otopark olarak kullanıldığını ifade ederek, "Burada kar nedeniyle araç park edenler olmuş. İlk belirlemelere göre Allah'a şükür altında kimsenin olmadığını biliyoruz, güvenlik kameralarına baktığımız kadarıyla fakat ekip arkadaşlarımız demirleri keserek burayı boşaltmaya çalışıyor." diye konuştu.