Otobüsün freni patladı! 6 araca çarptı! O anlar kamerada!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, freni arızalanan halk otobüsünün trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Mustafa Fuat Gündeş (42) idaresindeki 33 C 5063 plakalı halk otobüsü, Atatürk Caddesi'nde freninin arızalanması sonucu Kültür Parkı Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarptı.

Kazada yaralanan otobüsteki 3 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.