Oteldeki sır olayda acı haber geldi!

Beşiktaş Ortaköy’de gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda 40 yaşındaki Ebru C., kaldığı otelin 7'nci katından henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düşerek ağır yaralandı.
İHA'nın haberine göre, olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Ebru C. hayatını kaybetti.
DIŞARIDA KAVGA ETMİŞLER
Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda kadının otele birlikte geldiği eşi Özgür A. (35) gözaltına alındı.
Çalışmalara devam eden polis ekipleri, çiftin geçtiğimiz 25 Şubat Cuma günü Almanya’nın Hamburg kentinden yurda giriş yaparak otele yerleştikleri belirlendi. Olay günü akşam saatlerinde otelden çıkarak bir mekana giden çiftin, kavga ederek tekrar otele geldikleri ve burada da kavga etmeyi sürdürdükleri bilgisine ulaşıldı.
CİNAYET Mİ İNTİHAR MI ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan kavga esnasında otel odasından çıkan kadının, eşi tarafından kısa süreli sürüklemeyle tekrar odaya sokulduğu ve kadın düştükten sonra eşinin ise hemen odadan çıktığı tespit edildi.
EŞİNİN YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ TESPİT EDİLDİ
Çiftin 20 yaşlarında da bir çocukları olduğu belirlenirken, yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri olan kadının eşi Beşiktaş polisi tarafından emniyete götürüldü. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.
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