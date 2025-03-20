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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Osman Sınav hayatını kaybetti! Osman Sınav kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte hayatı, kariyeri, filmleri

        Osman Sınav hayatını kaybetti! Osman Sınav kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

        Son dakika haberine göre; Osman Sınav hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası "Osman Sınav kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?" soruları gündemdeki yerini aldı. 69 yaşında hayata gözlerini yuman usta yönetmen ve yapımcı 'Kurtlar Vadisi', 'Acı Hayat', 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' yapımlarıyla ününe ün katmıştı. İşte Osman Sınav hayatı, kariyeri, filmleri hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 16:53 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:13
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        • 1

          Türk yönetmen ve yapımcı Osman Sınav hayatı ile ilgili sorgulamalar vefat haberinin ardından arttı. Sınav, bu zamana kadar sadece yönetmenliğiyle değil, yapımcı kimliğiyle de pek çok başarılı projeye katkı sundu. Türk televizyonunun en kült dizilerinden biri olarak kabul edilen “Deli Yürek”, 1998’de yayın hayatına başlamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Peki Osman Sınav kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

        • 2

          OSMAN SINAV HAYATINI KAYBETTİ

          Uzun süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav 69 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay Sınav’ı, Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı Selçuk Yöntem, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca ile Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti.

          OSMAN SINAV KİMDİR?

          Osman Sınav 1956 yılında Burdur'da doğdu. Osman Sınav Türk yapımcı, yönetmen, senarist ve reklamcıdır. 2012 yılında özel bir törenle, MSGSÜ sinema ve televizyon bölümünden mezun oldu.

        • 3

          OSMAN SINAV HAYATI

          1956 yılında Burdur’da doğdu.1975 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü bitiren Sınav, tekstil tasarımıyla da ilgilendiği için 1977’de aynı okulun Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Dizaynı bölümüne kaydoldu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü’nde de eğitim gören Sınav, 1979 yılında mezun oldu.

          Profesyonel iş hayatına Man Ajans’ta metin yazarı olarak çalışmaya başlayarak atılan Sınav, reklamcılık kariyerine daha sonra 1980 ve 1984 yılları arasında Grafika Lintas isimli ajansta devam etti. Metin yazarlığının yanı sıra creative grup başkanlığı görevini de yürüten Sınav, 1984 yılında Sinegraf Film Yapım/Yönetim Ltd. Şti.'ni kurdu. Yazdığı 500’e yakın reklam filmi ve kampanyayla uzun soluklu reklamcılık tecrübesine 1987’de son noktayı koyan Sınav, artık sadece sinema projeleri üzerine yoğunlaşmak istiyordu.

        • 4

          TV dizileri ve uzun metrajlı filmleri başlatan yönetmen, aynı yıl başrollerini Haluk Kurtoğlu ve Alev Sezer’in paylaştıkları Bir Muharririn Ölümü isimli TV filmi için kamera karşısındaydı. Ardından 1989’da senaryosunu İlhami Algör ile birlikte yazdıkları Hünkarın Bir Günü geldi. 1990’da Yalancı Şafak, Küçük Dünya ve Aşka Kimse Yok filmlerini çeken Sınav, 1993’te Süper Baba isimli TV dizisinin yönetmenliğini yaptı.

          1994’te Mehmet Aslantuğ’a en iyi oyuncu, kendisine de en iyi yönetmen dallarında Altın Portakal kazandıracak Yalancı’yı çekti.

        • 5

          Melek Apartmanı, Mavi Düşler ve Sıcak Saatler gibi diğer TV dizilerine de imza atan yönetmen, daha önce de birlikte çalıştığı Mehmet Aslantuğ ve Ayşegül Aldinç’in başrollerini paylaştıkları Gerilla isimli filmi 1998’de izleyiciyle buluşturdu. Tomris Oğuzalp filmdeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Altın Portakal ödülünün sahibi oldu.

          Kenan İmirzalıoğlu’nu keşfeden yönetmen, onun güçlü bir yüzü olduğunu düşünüyordu ve İmirzalioğlu-Sınav ortaklığı 1999’da Deli Yürek isimli diziyle start aldı. 2002’de filmi için kamera arkasına geçen Sınav, Deli yürek: Bumerang Cehennemi’yle hatırı sayılır bir gişe başarısı elde etti.

          2002 yılında Mazhar Alanson’un da aralarında olduğu oyuncu kadrosuyla Ekmek Teknesi’ne imza atan Sınav, Kurtlar Vadisi’nin de 55. Bölüm'e kadar yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptı. Mafya ve derin devlet ekseninde gelişen ilişkiler üzerine kurulu olan dizinin yönetmenliğini bıraktıktan sonra, Kapıları Açmak ve Metin Erksan klasiği Acı Hayat ’ın yeni versiyonu için kamera arkasındaydı.

          Osman Sınav son olarak yönetmenliğinin yanı sıra yapımclığını da üstlendiği, Fatih Akın’ın Kısa ve Acısız isimli filminden tanınan Mehmet Kurtuluş ve Dogville, The Batman gibi filmlerde de rol almış Udo Kier’in de aralarında olduğu oyuncu kadrosuyla, Pars: Kiraz Operasyonu’nu vizyona soktu.

          2012 yılında özel bir törenle, MSGSÜ sinema ve televizyon bölümünden mezun oldu.

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