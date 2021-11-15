Terör örgütü elebaşının kardeşi Osman Öcalan Erbil'de öldü

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü.
Osman Öcalan'ın uzun süredir Erbil'de bir hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü iddia ediliyordu. Osman Öcalan'ın saat 04.30'da öldüğü bildirildi.
Osman Öcalan'ın, temmuz ayında felç geçirdiği iddia edilmişti. Osman Öcalan’ın oğlu Welat Osman yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu belirterek geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tümden kaybettiğini söylemişti.
OSMAN ÖCALAN KİMDİR?
1958 Şanlıurfa doğumlu olan Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra terör örgütü PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın sözde kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi.
1994 yılında bir PKK'lı terörist ile evlenmek için terör örgütünden ayrıldı. Daha sonra tekrar terör örgütü PKK'ya katılan Öcalan, 2004 yılında tekrar terör örgütünden ayrıldı.
Osman Öcalan, terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'da gerçekleştirdiği saldırılarda emir veren isimler arasındaydı.
Son olarak Öcalan'ın TRT Kurdî'de 2019 İstanbul ara yerel seçimini değerlendirmesi tartışma konusu olmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!