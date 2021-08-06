Ormanları tehdit eden tehlike yeniden gün yüzüne çıktı

Türkiye'yi saran orman yangıları 10'uncu gününe girerken, yüksek hava sıcaklığıyla yangın çıkma ihtimali artan ve tehlike arz eden ormanlık bölgelerde önlemler alınıyor.
Bazı bölgelerde denetimlerini artıran güvenlik güçleri devriyelerin yanı sıra drone ile kontroller yaparken, bazı noktalarda yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar el ele verip ormanlık alanlarda başta çevre temizliği seferberliği olmak üzere çeşitli çalışmalar yürütülüyor.
Ülkemizi kavuran yangınlar nedeniyle son günlerde alınan önlemlerden biri de ormanlık alanlara giriş ile ateş yakılarak piknik yapmanın yasaklanması. Bu korkunç manzaraları görmemek için yasaklar getirilse de uzmanlara göre yurdumuzun yüzde 60'ı risk altında olan ormanlık alanlardaki cam şişe, kırık cam ve plastik poşet atıkları tehlike saçıyor.
Ormanlık alanlarda yürütülen çalışmalarda en çok da cam şişeler dikkat çekiyor. Bu duyarsızlığın yol açabileceği tehlike sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda da gözler önüne seriliyor. Ülkemizde yüzde 90'dan fazlası insan kaynakla olan orman yangınları anız yakma, bahçe temizliği, piknik ateşi, sigara ve cam şişe gibi atıklardan oluşan ihmal ve dikkatsizlikle ortaya çıkıyor. Bunları ormana kibrit atılması, çocukların ateşle oynamaları, çöplerin yakılması, ateşli silah kullanımı izliyor.
Yetkililer ve uzmanlar, sosyal medyada da büyük tepki çeken cam şişe, kağıt, izmarit ya da plastik atıkların ağaçlık, ormanlık alanlara atılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.
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