Onur Şener'in katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı

HABERTURK.COM

Ankara'da bir barda istek parçası tartışması sonrası darp edilerek öldürülen müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları Semih Soyalp ve Ali Gündüz'ün 15 yıl önce saz ve gitar çalarak müzik yaptığı ortaya çıktı.

Ankara'da bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı farklı tarzda söyleyen müzisyen Onur Şener ile mekanda tartıştı. Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen kamu kuruluşlarında çalışan iş müfettişi İlker Karakaş, meslektaşı Ali Gündüz, savunma sanayi alanında elektrik mühendisi olan Semih Soyalp, Onur Şener'i mekandan çıktıktan sonra darp edip, kırdıkları şişelerle yaraladı. 1 kız çocuğu babası olan Onur Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheliler sorgularının ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan Ali Gündüz ile Semih Soyalp polisteki ifadelerinde, cinayeti İlker Karakaş'ın işlediğini söyledi. Üç zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEOLARI ORTAYA ÇIKTI

Onur Şener'i öldüren katil zanlıları elektrik mühendisi Semih Soyalp ve iş müfettişi Ali Gündüz'ün Youtube'ta 15 yıl önce paylaştıkları video ortaya çıktı. Videoda iki katil zanlısı, arkadaşlarıyla birlikte saz ve gitar çalarak müzik yaptığı görüldü.