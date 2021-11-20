Kurbanlığın peşinde ölümde 'negatif otopsi' raporu

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Onur Eker, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü, Pursaklar ilçesinde dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gidince kayboldu. Bayramın 3'üncü günü akşam saatlerinde kaybolduğu yerden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta dere yatağının kenarında Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.
Onur Eker'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'ÇÜRÜME NEDENİYLE ANALİZ YAPILAMADI'
Onur Eker'in ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporu dosyaya ulaştı.
Raporda bedende ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı, iç organlarda ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı, kan ve idrar elde edilemediğinden ayrıntılı analizlerin yapılamadığı belirtildi.
Raporda, "Tespit edilen etil alkolün çürüme ile oluştuğu dikkate alındığında; mevcut verilerle kişinin ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği değerlendirilmiştir" denildi.
'NEGATİF OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKMIŞTIR'
Ailenin avukatı Tuncay Seven, DHA'ya yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 2021 tarihinde kaçan kurbanlık peşinde kaybolan ve yaklaşık 2 gün süren arama tarama çalışmaları sonucu dere yatağında cansız bedeni bulunan Onur Eker'in ölüm sebebine ilişkin yürütülen savcılık soruşturmasında önce Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alındığını; ancak ölüm nedeninin tespit edilemediğini söyledi.
Seven, bunun üzerine kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu´na gönderildiğini hatırlatarak, "Yapılan tetkikler sonucunda İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda da Onur Eker´in ölüm sebebi 'mevcut verilerle kişinin ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği' gerekçesiyle ne yazık ki belirlenememiş, 'negatif otopsi' sonucu ortaya çıkmıştır. Yine merhumun bedeninde ölümüne yol açacak herhangi bir dış etken, bulgu, arı sokması tespit edilememiştir" dedi.
'TAKİPSİZLİK VERİLECEĞİ BİLDİRİLDİ'
Avukat Seven, bu negatif otopsi raporu sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın doğal ölüm sebebine bağlı olarak takipsizlik kararı ile sonlandırılacağının kendilerine bildirildiğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!