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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, X hesabından, CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır" dedi.

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ise katıldığı bir yayında 'Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum' şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur" diyen Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Sayın Özel’in bu beyanatı, CHP’nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sayın Özel’in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir" diye konuştu.