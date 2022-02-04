Ölenler var! Aile kavgası değil dehşet!

Son dakika haberi: Ölenler var! Aile kavgası değil adeta dehşet

AA

Son dakika haberler... Sinop'un Durağan ilçesindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.

TABANCAYLA VURULDULAR

AA'da yer alan son dakika haberine göre kavgaya dönüşen olayda İbrahim K. ve amcası Şerafettin K. ile Tuncay D., tabancayla vuruldu.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İbrahim K. ve Şerafettin K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuncay D. ise ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.