Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ölen belediye başkanının yerine seçilmişti! Hayatını kaybetti

Gümüşhane'de belde belediye başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arslan, kuzeni olan Belediye Başkanı Salim Koç'un koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından başkanlığa seçilmişti

Giriş: 30.12.2022 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ölen belediye başkanının yerine seçilmişti! Hayatını kaybetti
Ölen belediye başkanının yerine seçilmişti! Hayatını kaybetti
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan (67), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden eski belediye başkanı Salim Ko&ccedil;
Hayatını kaybeden eski belediye başkanı Salim Koç

Söğütlü Belediyesi´nden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Rıza Arslan dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Beldemizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verildi.

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN BAŞKANIN YERİNE SEÇİLMİŞTİ

Arslan, 8 Mart 2021 tarihinde, aynı zamanda kuzeni olan Belediye Başkanı MHP'li Salim Koç'un koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından meclis üyeleri arasından başkanlığa seçilmişti.

Hayatını kaybeden S&ouml;ğ&uuml;tl&uuml; Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan
Hayatını kaybeden Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 40 gözaltı
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 40 gözaltı
Sis ve pus etkili olacak
Sis ve pus etkili olacak
Altın güne yükselişle başladı!
Altın güne yükselişle başladı!
AYM, HDP'ye Hazine yardımını 6 Ocak'ta görüşecek
AYM, HDP'ye Hazine yardımını 6 Ocak'ta görüşecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.