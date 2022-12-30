Ölen belediye başkanının yerine seçilmişti! Hayatını kaybetti

Söğütlü Belediyesi´nden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Rıza Arslan dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Beldemizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verildi.

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