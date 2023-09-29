Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Puan tablosunda ilk 2 sırada bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni oranları dikkat çekti. İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...
Giriş: 29.09.2023 - 12:46 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:46
- 1
İstanbulspor - 1000.00
- 2
Pendikspor - 1000.00
- 3
Gaziantep FK - 1000.00
-
- 4
Hatayspor - 750.00
- 5
Çaykur Rizespor - 500.00
- 6
Samsunspor - 500.00
-
- 7
Ankaragücü - 250.00
- 8
Antalyaspor - 250.00
- 9
Kasımpaşa -250.00
-
- 10
Sivasspor - 150.00
- 11
Alanyaspor - 150.00
- 12
Kayserispor - 100.00
-
- 13
Fatih Karagümrük - 100.00
- 14
Başakşehir - 100.00
- 15
Konyaspor - 75.00
-
- 16
Adana Demirspor - 20.00
- 17
Trabzonspor - 20.00
- 18
Beşiktaş - 8.00
-
- 19
Galatasaray - 2.25
- 20
Fenerbahçe - 2.05