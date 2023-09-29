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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş... - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...

        Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Puan tablosunda ilk 2 sırada bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni oranları dikkat çekti. İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...

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        Giriş: 29.09.2023 - 12:46 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:46
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